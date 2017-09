KOLIKO VODE VAM JE POTREBNO KAD VJEŽBATE?

Podjeli Facebook

Svi znamo da treba da pijemo vodu tokom treninga, ali koliko nam je potrebno?

Tokom treninga znojenjem gubimo tečnost, zbog čega je važno da to nadoknadimo tako što ćemo piti vodu. Fitnes trener iz Los Anđelesa Bred Kolovič objašnjava koliko nam je vode potrebno tokom treninga – i ne morate da popijete punu flašicu, ako vježbate kraće od 60 minuta.

Naime, fitnes trener kaže da je za trening od sat vremena dovoljno da unesemo pola litre vode, a između 200 i 250 mililitara za polusatni trening.

Oni koji vježbaju duže od sat vremena trebalo bi da svakih 10 do 20 minuta popiju oko 200 mililitara vode, da bi tokom čitavog treninga bili hidrirani.

Iako možda mislite da to nije toliko važno i da svakako ne možete unijeti previše vode, varate se. Јer, ako popijete previše vode, kaže trener, ne možete da je izbacite kroz znoj ili mokraću. To može da dovede do hiponatremije, odnosno da izazove jake glavobolje, povraćanje…

Zato je, kažu stručnjaci, veoma važno da se držite preporučenih doza vode dok vježbate.

Izvor: Mondo