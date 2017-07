KOME SE RODA UGNIJEZDI NA DIMNJAK DOBIJA 100 EVRA

Podjeli Facebook

Vlasnici i korisnici kuća ili objekata u Zagrebačkoj županiji na kojima se gnijezde bijele rode mogu da računaju na jednokratnu godišnju naknadu od 700 kuna (blizu 100 evra) po gnijezdu.

Javna ustanova „Zeleni prsten“, koja devetu godinu za redom sprovodi projekat „Zaštita i očuvanje bijele rode“, pozvala je sve vlasnike i korisnike objekata koji do sada nisu učestvovali u projektu, a imaju gnijezda, da se prijave do 20. avgusta. Jednokratna godišnja naknada za gnijezdo bijele rode iznosi 700 kuna (blizu 100 evra) po gnijezdu. Projekat „Zaštita i očuvanje bijele rode“ ima za cilj da se očuvaju gnijezda bijelih roda na krovovima kuća, a uključuje i učešće u dijelu troškova za popravku krovova. Bijela roda je ptica s rasponom krila od preko dva metra, a dužina njenog tijela dostiže jedan metar. Gradi velika gnijezda u krošnji visokih stabala, ali veoma često i u naseljima na krovovima kuća ili drugom mjestu na visini. Najčešće snese četiri do šest jaja.

IZVOR-HINA