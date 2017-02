“LEDENA BIBLIOTEKA“ U SIBIRU

Podjeli Facebook

Jedna zanimljivost stiže nam iz Sibira.

Dok većina ljubitelja pisane riječi uživanje uz knjigu zamišlja kao lješkarenje u toplini doma, ima i onih koji su se obradovali sasvim novom doživljaju koji pruža „ledena biblioteka“, pored Bajkalskog jezera u Rusiji.

Ova neobična biblioteka otvorena je pored ski-centra Irkutsk, u Sibiru, kao dio projekta koji ima za cilj promociju turizma u ovoj oblasti.

Ledena biblioteka sastavljena je od velikiih ledenih blokova, poređanih ukrug, na kojima su ispisane želje ljudi iz svih dijelova svijeta, od Kine do Francuske, na različitim jezicima.

Iako ova biblioteka predstavlja svojevrsnu atrakciju, jedina njena mana je to što može da traje samo do proljeća.

Izvor: Agencije