“LIJEK“ OD DVA SASTOJKA KOJI SMIRUJE KAŠALJ

Ovaj sirup od dva glavna sastojka otpušava sinuse, liječi kašalj i prehladu u rekordnom roku, a mogu da ga koriste i djeca.

Glavni sastojci:

– 250 grama svježeg luka narezanog na komade srednje veličine

– oko 125 grama meda

Po želji možete dodati i sledeće sastojke:

– 1 kašičica bijelog luka (cijelog ili u prahu) koji olakšava bol

– 1 do 2 kašike bresta (suvog ili u prahu) koji smiruje upaljeno i bolno grlo

– 1 do 2 kašike svježe narezanog korijena đumbira ili 1 kašika praha korijena đumbira koji zagrijeva, pospješuje cirkulaciju i sveukupnu efikasnost sirupa

– 1 do 2 kašike korijena bijelog sljeza koji smiruje iritirano grlo i kašalj

U sirup možete staviti svo ovo bilje po slobodnom izboru, ali ne više od dvije kašike ukupno.

Postupak:

Narezani luk i bilje po izboru stavite u manji lončić od nerđajućeg čelika ili stakla (ne aluminijuma). Dodajte meda dovoljno da prekrije luk (oko 125 grama). Uključite šporet na laganu vatru i pustite da lagano vri. Kad med postane tečan, još smanjite vatru kako bi bilje što bolje pustilo svoje ljekovite sastojke u med. Lonac poklopite kako bi se sva ljekovita svojstva bilja zadržala u sirupu, a poklopac maknite svakih par minuta kako biste na brzinu promješali sirup i sprečili da ne zagori (iako bi vatra trebalo da bude dovoljno slaba da do toga sigurno ne dođe). Nakon 20 minuta laganog ključanja, maknite lončić s vatre. Procjedite luk i bilje, a ostatak meda (koji u sebi može imati tragove bilja, što je u redu) stavite u malu staklenku s poklopcem i držite ga u hladnjaku.

Sirup uzimajte koliko god često je potrebno, ali ne češće od svakih pola sata. Doza: 1 kašičica za djecu do 10 godina te 1 kašika za djecu stariju od 10 godina i odrasle.

Izvor: Zadovoljna.hr.