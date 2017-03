LIJEKOVI JEFTINIJI OD MAJA

Podjeli Facebook

Sljedećeg ponedeljka, konačno, počeće da se primenjuje novi pravilnik o načinu kontrole, oblikovanja i izveštavanja o cenama lekova u BiH. Posle ponedeljka, koji je određen kao dan kad će se izračunati cene za tekuću kalendarsku godinu, predstoji 60 dana tokom kojih će nosioci dozvola morati da usaglase cene sa odredbama podzakonskog akta.



– Dakle, nakon 6. maja agencija će objaviti na internetu maksimalne veleprodajne cene svih lekova koji imaju dozvolu za stavljanje u promet i režim izdavanja recepata – rekli su za „Novosti“ u Agenciji za lekove i medicinska sredstva BiH.

Najviše se očekuje pojeftinjenje lekova koji su na listama fondova zdravstvenog osiguranja, s tim da će biti obuhvaćene sve grupe lekova na taj način da će se u svakoj grupi naći bar poneki lek, koji će biti jeftiniji.

– To su lekovi za kardiovaskularna oboljenja, odnosno za snižavanje povišenog krvnog pritiska, za smanjivanje povišenog nivoa masnoća u krvi, ili povišenog nivoa šećera u krvi, pojedini antibiotici, lekovi za lečenje bolesti nastalih usled povećane kiseline u želucu, kao i pojedini lekovi za tretman onkoloških oboljenja. U ukupnom prometu se očekuju uštede oko 10 odsto – navode u Agenciji.

Pojedini lekovi u Srpskoj i BiH trenutno su i do sedam puta skuplji, nego u zemljama u okruženju. Primera radi, antibiotik širokog spektra, „hemomicin“ od 500, ili 250 miligrama, u BiH košta 14,70 KM, dok je u Srbiji čak sedam puta jeftiniji, i može se kupiti za 2,30 KM. Iz tih razloga, uvođenje Pravilnika o nivelisanju cena u odnosu na zemlje u regionu bilo je neophodno, tvrde u Sindikatu zdravstva RS.

– S nestrpljenjem očekujemo primenu Pravilnika. To je trebalo da se desi još mnogo pre, s obzirom na to da se radi o potrebi koju ne možemo da biramo, već moramo da je priuštimo, kad nam to nalože okolnosti, kolika god bila cena. Nažalost, to ne mogu svi, naročito ne najugroženiji u RS, a to su penzioneri, kojima je kupovina lekova po dosadašnjim cenama predstavljala pravi luksuz. Dakle, pozdravljam primenu novog pravilnika, ali i pozivam i na sve ostale mere koje bi se mogle primeniti za dodatno pojeftinjenje – rekao je predsednik Sindikata zdravstva RS Milenko Granulić.

UŠTEDA

PREMA računici koju je uradila Agencija za lekove i medicinska sredstva BiH, usvajanjem pravilnika uštedelo bi se 56 miliona evra, od čega bi fondovima u kasi ostalo više od 42 miliona evra.

VISOKA STOPA PDV

JEDAN od razloga zbog čega su lekovi u BiH skuplji u odnosu na one u regionu je i visoka stopa PDV koja iznosi 17 odsto, dok je u Srbiji i Hrvatskoj ona diferencirana, odnosno na neke lekove iznosi nula odsto, na neke pet, sedam ili devet odsto. Promet lekovima u BiH ostvarilo je 138 kompanija, od čega samo pet domaćih.

IZVOR-VEČERNJE NOVOSTI