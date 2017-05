MEĐUNARODNA ARBITRAŽA AKO BiH NE IZMIRI DUGOVANJA TE GACKO?

Podjeli Facebook

Novi zahtjev za poravnanje dugova za ulaganja u još jednu termoelektranu. Pored spora koji BiH vodi sa Slovenijom, zbog neisporuke eletrične energije iz TE Ugljevik, ovaj put na adresu institucija BiH došao je novi zahtjev iz Hrvatske za naknadu prijeratnih ulaganja u Termoelektranu Gacko. Hrvatska elektroprivreda traži poravnanje dugova od oko 100 miliona evra.

Hrvatska elektroprivreda traži poravnanje za uložena sredstva u Termoelektranu Gacko i nadoknadu od oko 100 miliona evra po osnovu neisporučene električne energije, prenosi Srpska info. Ako BiH ne pristane na dobrovoljno poravnanje dugova, najavljuju međunarodnu arbitražu. Iz Vlade Republike Srpske kažu da je očito da određene stvari, kada je riječ o sporazumu o sukcesiji, nisu raščišćene.

„Mislim da će biti problematično s obzirom na to kakvo je bilo ustrojstvo bivše države i šta se to smatra investiranjem, s obzirom da su postojali drugačiji socijalistički aranžmani koje smo imali u tom periodu“, rekla je premijerka RS Željka Cvijanović.

Iz Savjeta ministara smatraju da je situacija zabrinjavajuća za Bosnu i Hercegovinu. Kažu da je o ovom slučaju upoznato i Pravobranilaštvo BiH. Ovo nije jedini slučaj gdje neka od bivših republika SFRJ traži poravnanje dugova. Podsjećamo, da je Spor pokrenula Slovenija za ulaganja u Termoelektranu Ugljevik.

„Stav pravnih timova iz RS, kada je u pitanju Ugljevik, je da je takvih ulaganja, na koje se poziva bivši slovenačka elektroprivreda, da se oni osporavaju sa više aspekata“, kaže Cvijanović.

Odštetni zahtjev slovenačke Elektroprivrede je veći od 1,3 milijarde maraka. Slovenija je 1981. godine investirala u izgradnju TE Ugljevik, koja je počela s radom 1985. godine. Termoelektrana je bila dužna Sloveniji redovno isporučivati proizvedenu električnu energiju u skladu sa visinom uloženih sredstava u njenu izgradnju. Tako je i bilo sve do početka ratnih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji, kada je isporuka prekinuta.

Izvor: RTRS

Foto: RTRS