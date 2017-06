MILOJEVIĆ PREUZEO ZVEZDU: SIGURNO DA ĆEMO FORSIRATI NAŠU DECU, ALI ONA TO TREBA I DA ZASLUŽE

Podjeli Facebook

Vladan Milojević je postao novi trener fudbalera Crvene zvezde, a Mitar Mrkela novi sportski direktor crveno-belih.

Bivši igrač i trener mlađih kategorija Zvezde predstavljen je kao novi šef stručnog štaba na stadionu „Rajko Mitić“.

„Ne volim da pričam o sebi. Moji igrački koraci su bili u omladinskoj školi Crvene zvezde i prvi moji koraci kao trenera su bili u Zvezdi. Ponosan sam na tu titulu u omladincima, dosta igrača iz te generacije su nosioci u selekcijama i svojim klubovima. Za trenera je san da bude trener Crvene zvezde. Sve se izdogađalo vrlo brzo, nisam mogao da odbijem ovaj poziv. Jer, kada vas Zvezda pozove, želite da ostavite neki trag. Od mene nećete čuti velika obećanja, a Zvezda treba da ima najviše ciljeve. Sasvim sam svestan situacije u koju sam došao. Verujem u rad i disciplinu, a neka drugi pričaju o meni. Ciljevi Zvezde su najviši, učiniću sve što je do mene. Volim da radim, fudbal je moj život, i daću sve od sebe da probamo da ispunimo ciljeve koji su ispred nas“, rekao je novi Zvezdin strateg.

On je istakao da je najvažnije u ovom trenutku biti mudar.

„Ne treba da se okrećemo unazad. Treba okrenuti list i gledati napred. Svestan sam da je jedino što nemam, vreme. Treba izanalizirati sve i biti mudar. Verujem u rad, bez velikih obećanja, moj lični stav je ‘prvo skoči pa kaži hop’. Obećavam da će biti dosta rada.

Kada je reč o mladim snagama, novi Zvezdin strateg je istakao da ga godišta ne zanimaju.

„Ovo je pitanje svih pitanja. Vrtimo se kao karusel i dođemo do toga. Jedan jedini nači je da našoj deci treba dati šansu. Zvezda je veliki sistem i sve treba ukomponovati, naći tajming, jer nije samo stvar u tome ‘dati im šansu’. Svi težimo prema Еvropi, fudbalski, а treba pričati sa tom decom… Sigurno da ćemo ih forsirati, ali oni to trebaju i da zasluže. Da ne dođe do konatraprodukta. Što se tiče stranaca i ostalih igrača, nisam od onih koji dele na stare i mlade. Delim ih na dobre i loše. Godište me ne interesuje, već da im se omogući da na treningu pokažu koliko mogu. Što se tiče stranaca, videćemo, razgovaraćemo, dolazak nekih igrača iz inostranstva je težak, ima prepreka, ali prelazni rok je pred nama i videćemo“, poručuje Milojević.

Podsetimo, fudbaleri Crvene zvezde pripreme za novu sezonu počinju već u petak, a prva zvanična utakmica koja ih čeka biće odigrana 29. juna, u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Izvor: Blic.rs