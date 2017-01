MO BiH TRAŽI ISTRAGU, ZAMJENIK MINISTRA POTVRDIO: DAO SAM SAGLASNOST ZA ANGAŽOVANJE VOJNIKA

Podjeli Facebook

Zamjenik ministarke odbrane BiH Sead Jusić izjavio je za novinsku agenciju Patria da je on lično potpisao zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića za angažovanje Počasne jedinice OS BiH i za 8. i za 9. januar.

Nakon upozorenja NATO štaba u Sarajevu da nijedan pripadnik OS BiH ne smije biti 9. januara u Banja Luci, Jusić je priznao, da je tek tada zatražio mišljenje svih članova Predsjedništva BiH kao vrhovnog komandanta.

„Početno smo odobrili zahtjev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika samo za učešće Vojnog orkestra i to samo za 8. januar, a odbili njegov zahtjev da pripadnici Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka budu angažovani. Odluku o Dodikovom zahtjevu, sa kojom sam i ja bio saglasan, potpisala je ministarka Marina Pendeš“, rekao je Jusić.

U četvrtak 5. januara, pojašnjava Jusić, na kraju radnog vremena, dok je Pendeševa još bila u Ministarstvu, stigao je zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića za angažman Počasne jedinice, a nakon što Predsjedništvo nije postiglo konsenzus o angažmanu Trećeg puka.

– Ivanić je imao pravo da zatraži Počasnu jedinicu za odavanje počasti. Ministarka Pendeš nije potpisala taj zahtjev jer na njemu nije bilo tačno naznačeno šta se traži. Sve vrijeme prije toga govorila je zamjeniku Borisu Jeriniću i srpskim generalima, da se ne može udovoljiti Dodikovom zahtjevu, ali da se Ivaniću može i mora“, naveo je Jusić za Patriu.

Zamjenik ministra odbrane kaže da je Pendeševa na Božićnom prijemu, koji je Ivanić priredio u Predsjedništvu BiH obavila konsultacije sa svim članovima Predsjedništva.

„Ja sam ponešto čuo, ponešto ne. Pozvala me je zatim i rekla pred Ivanićem da je ja sutra mijenjam, te da je ona saglasna da se angažuje Počasna jedinica. Meni je naložila da potpišem zahtjev, jer sam ja od 5. do 15. januara ovlašten da to radim sa njenim odobrenjem. Tada je Ivanić rekao da je to najbolje rješenje koje smo našli“, naveo je Jusić.

Na upit da li je ono što je Ivanić tražio i za 8. i za 9. januar odobrio bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, Jusić je odogovorio da ne zna.

Jusić potvrdio da je on „potpisao odobrenje za oba dana, jer je smatrao da je njegova dužnost ispoštovati člana Predsjedništva BiH“.

“ Ako sam prekršio zakone, ima i za to odgovornost“,rekao je Jusić.

Ministarstvo odbrane traži istragu

Ministarstvo odbrane BiH pokrenulo je istragu pod kojim okolnostima i kako je došlo do učešća i postrojavanja pripadnika Oružanih snaga BiH na proslavi Dana Repubike Srpske u Banjaluci.

Iz Ministarstva odbrane BiH juče su saopštili da nisu izdali naređenje za učešće pripadnika Oružanih snaga BiH u aktivnostima u Banjaluci povodom 9. januara – Dana Republike Srpske.

Na glavnom banjalučkom trgu juče je postrojena počasna jedinica Oružanih snaga BiH, odnosno Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, čiji je starješina predao raport predsjedavajućem Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću.

Izvor: Patria