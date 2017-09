Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Zbog posljedica ovogodišnje suše, u oktobru bi moglo doći do poskupljenja brašna i hljeba. Pekari kažu da ne očekuju povećanje cijena hljeba tim prije što rod pšenice nije podbacio zbog suše, kao što je to slučaj sa kukuruzom, ali tvrde da će, ako do njega dođe, to biti simbolično. Nasuprot njima, mlinari kažu da će do poskupljenja ipak doći.

OPŠIRNIJE U TV PRILOGU…