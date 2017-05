NAGLA PROMJENA VREMENA ŠTETI SRČANIM BOLESNICIMA

Podjeli Facebook

Drastične promjene temperature prethodnih dana, kao i velika vlaga, uticali su na to da se broj pacijenata sa srčanim udarom u srpskim bolnicama poveća za čak 40 odsto. Ljekari upozoravaju da je najopasniji nagli prelazak iz hladnog u toplo vrijeme.



Krajem prošlog vikenda i početkom ove radne nedjelje, kada je temperatura naglo porasla, a usljed padavina vlaga bila i te kako osjetna, hitna pomoć imala je pune ruke posla. Epilog – veliki broj srčanih udara, kao i kardiovaskularnih problema. Čak 80 odsto populacije, a od toga oko trećina radno sposobnih, ima tegobe pri promjeni vremena.

Ljudskom organizmu, kažu doktori, potrebno je dva do tri dana da se prilagodi vremenskim uslovima, a u prvih 12 časova promjene vremena, organizam je najosetljiviji. Osobe sa povišenim krvnim pritiskom u ovom slučaju su najugroženije.

„To su obično stariji ljudi čiji su krvni sudovi krti, nisu fleksibilni, ne mogu da odreaguju na tu promjenu pritiska koji se javlja zbog promjena atmosferskog pritiska. Tako da neke blage aneurizme, znači proširenja krvnih sudova, da li su u glavi, u srcu, na periferiji što mi kažemo, može da dovede do šlogova, infarkta, pa čak i letalnih ishoda“, objašnjava Dejan Stevanović, doktor opšte prakse u domu zdravlja Stari grad.

Kada su u pitanju kardiovaskularne bolesti, muškarci su ugroženiji od žena, ali samo do 55.godine života. Međutim, doktori upozoravaju da starosne granice ne postoje.

„Pritisak bi trebalo da počnemo da mjerimo onda kada se osjećamo nelagodno, ne stalno i ne non-stop naravno, nego u dogovoru sa doktorom i naravno kažem ako se osjećamo nelagodno i imamo neka zamaranja ili bilo koju vrsta tegoba kardiovaskularnog tipa. Da li treba da idemo kod ljekara tim povodom? Da i obavezno“, kaže kardiolog Milijana Balević.

Da bi se ublažio negativan uticaj vremena, savjetuje se boravak u prirodi, dovoljno sna, ishrana bogata voćem i povrćem, uzimanje dovoljno tečnosti i veoma važna fizička aktivnost.

Izvor: B92

Foto: RTRS