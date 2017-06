NAOBLAČENJE UZ PLJUSKOVE I GRMLJAVINU

Podjeli Facebook

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno, a ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne uz nešto više oblaka u sjevernim područjima može pasti i malo kiše, a u ostalim djelovima nešto manje oblačnosti i sunčanije.

Tokom dana, postepeno povećanje oblačnosti, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na krajnjem jugu bez padavina. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 33 stepena.

U četvrtak nestabilno vrijeme sa lokalnim pljusovima. Prije podne padavine se očekuju u istočnim područjima. Tokom dana, samo ponegdje u centralnim, južnim i jugozapadnim djelovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 18 do 23, a najvša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena.

U petak nestabilno vrijeme sa kišom, pljusovima i grmljavinom. Padavine mjestimično mogu biti i intenzivnije. Jutarnja temperatura 10 do 16, na jugu od 16 do 20, a najvša dnevna od 24 do 30 stepeni.