NAPAD NA VUČIĆA DVIJE GODINE BEZ EPILOGA

I dvije godine nakon napada na Aleksandra Vučića, tadašnjeg srpskog premijera i aktuelnog predsjednika Srbije, na komemoraciji u Potočarima 11. jula, još niko nije odgovarao za ovaj napad. Borislav Bojić (SDS), zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH, smatra da su institucije BiH zakazale u sprovođenju postupka utvrđivanja činjenica za odgovornost za napad na Vučića.

„To ne služi na čast institucijama BiH, to je alarm da se moramo ozbiljno pozabaviti pitanjem da li institucije rade svoj posao, da krivci budu imenovani i sankcionisani“, rekao je juče Bojić. Smatra da ni Parlamentarna skupština BiH nije uradila dovoljno, kroz parlamentarni nadzor. „Sve dok ne bude političke volje, a očito je nema, to će biti problem“, rekao je on. Podsjetio je da odgovorna lica za taj napad nisu ni na koji način imenovana, niti su na bilo koji način sankcionisana. Mario Karamatić (HSS), član Komisije, ističe da se događaj desio prije dvije godine, te da je svako dijete koje ima Facebook profil moglo bar pet-šest počinilaca identifikovati preko te i drugih društvenih mreža.

„Međutim, naše Ministarstvo sigurnosti i naših 1015 policijskih agencija još nisu uspjeli pronaći nijednog. To više govori o njima“, rekao je Karamatić. Damir Arnaut, poslanik SBB-a u Predstavničkom domu BiH, ističe da je to pitanje za bezbjednosne agencije i resorna ministarstva zašto do danas nije okončana istraga i utvrđene činjenice. Grupa ljudi je tokom komemoracije u Srebrenici 11. jula 2015. godine kamenovala Vučića. Zahvaljujući brzom reagovanju njegovog obezbjeđenja spriječeno je da dođe do težih posljedica po Vučićev život, ali do danas nije utvrđena odgovornost za napad.

IZVOR-NEZAVISNE NOVINE