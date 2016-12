NEMA VIŠE FOTKANJA ISPRED PALATE, DAJTE 12.000 RSD

Novi Sad — Pogled od “milion dolara” više nije besplatan. Balkon Tanurdžićeve palate omiljena je pozicija za foto-reportere i snimatelje. Za to sada postoji cenovnik.

Mnogi novosadski snimatelji i foto-reporteri, za vreme dočeka Nove godine na gradskom trgu, godinama odlaze na balkon Tanurdžićeve palate, odakle snimaju, kako kažu, najlepše kadrove dočeka. Stanari palate odlučili su da takvu uslugu, koja je godinama bila besplatna, naplaćuju.

Poštovani predstavnici medija,

Obaveštavamo Vas da će se i ove godine komercijalno korišćenje zajedničkih prostorija Skupštine zgrade Modene 1-3 Novi Sad za potrebe medijskog izveštavanja sa organizovanih dočeka novogodišnjih praznika na Trgu slobode u Novom Sadu naplaćivati. Fotografisanje i snimanje kratkih priloga – 3.000 dinara, celovečernje snimanje – 12.000 dinara.

Od tog novca, kažu, biće plaćeno fizičko obezbeđenje zgrade, kako bi sprečili uništavanje palate i osigurali bezbednost građana, koji se, najčešće za vreme praznika, penju na terase i tende zgrade da bi posmatrali doček na trgu.

Stanari Tanurdžićeve palate nisu bili raspoloženi da javno govore o inicijativi za naplaćivanje fotografisanja sa balkona ove palate. Ipak, u nezvaničnom razgovoru sa njima, saznali smo da je veliki broj onih koji ne znaju da ovakva ideja postoji.

Foto-reporter „Blica“ Robert Getel neke od svojih najboljih fotografija dočeka snimio je sa Tanurdžićeve palate.

“Može da se napravi lepa fotografija, nalik razglednici, pogotovo sa svim tim ljudima, vreva, vidi se tačno žarište, vidi se izvođač i naravno vatromet se lepo može videti, sa sve Katedralom, sa Gradskom kućom”, kaže Robert Getel, foto-reporter „Blica“

Robert objašnjava da je balkon palate za foto-reportere i snimatelje odlična pozicija, ne samo zbog dobrog kadra, već i zbog toga što posao završe van gužve i vreve na trgu. Ipak, kaže da nije spreman da takav komfor plati 12.000 dinara, ali razume odluku stanara, jer desetine snimatelja svake godine prolaze kroz njihove privatne stanove da bi došli do balkona.

“Tamo bude dvadesetak snimatelja i fotografa, ako jednog puste, onda su svi pušteni, manje-više. Ljudi su prilično pristojni, žele i da nas ponude, nismo se do sada barem osećali da smetamo, zaista, ali da je moj stan, ne zbnam kako bih se ja osećao da se ne bavim ovim poslom, pa da nemam razumevanja za to kako je to kada treba napraviti fotografiju“, kaže Getel.

Mišljenja građana su podeljena.

“Nije opravdano ni da se penju gore, nije opravdano ni da naplaćuju.”

“Pa, ako će da plate pdv državi na to što naplate, to bi bilo super i da, na primer, vrate stanove pravim vlasnicima, to bi bilo ok”

Veliki broj stanova i poslovnog prostora u Tanurdžićevoj palati u procesu je restitucije, a naslednicima je deo nekretnina vraćen pre nekoliko godina.