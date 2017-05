NA SJEVERU I JUGU VEDRO, U PLANINSKOM POJASU PROMJENJIVO OBLAČNO

Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju na sjeveru i jugu vedro, u centralnom planinskom pojasu promjenjivo oblačno vrijeme.

U kotlinskim predjelima i oko rijeka doći će do pojave prolazne magle. Poslijepodne će postojati uslovi za po koji pljusak na sjeveru, sjeveroistoku i krajnjem istoku, a u ostalim predjelima biće suvo vrijeme. Jutarnja temperatura iznosiće od 7 do 12°C, na jugu oko 14. Najviša dnevna temperatura biće od 18 do 23°C, na jugu oko 26, a u višim predjelima od 12.

A sutra nas očekuje stabilnije vrijeme sa malim izgledima za povremeni lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura iznosiće do 26°C.