DODIK: NIJE BOSNA SAMO BAKIR

Predsednik Srpske reagovao na nove zapaljive izjave bošnjačkog člana predsedništva. Dodik: Trajno je neprihvatljiva njegova ocena da je Srpska „nastala na genocidu“

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je za RS trajno neprihvatljiva ocena Bakira Izetbegovića i njegovih saradnika da je Republika Srpska „nastala na genocidu“.

– To pokazuje ambiciju Bakira Izetbegovića da je on Bosna – naravno da on nije BiH – rekao je Dodik novinarima u Trnu kod Laktaša i poručio da je Izetbegović „samo bošnjački član Predsedništva BiH“.

Govoreći o veb-stranici Predsedništva BiH na kojoj je govor Bakira Izetbegovića sa prezentacije projekta „Genocid nad Bošnjacima 1992-1995“, u okviru koga se, između ostalog, navodi da je u Prijedoru počinjen genocid, što nijedna pravosudna institucija nije potvrdila, Dodik je rekao da je ovakav Izetbegovićev istup velika zloupotreba.

On je ocenio da je očigledno da je bilo zločina i niko ne može to da porekne, ali sve ovo vreme koliko se bave tim pitanjem govori koliko su neki ostrašćeni.

– Za svaki ratni sukob, pa i ovaj koji se desio u BiH, dovoljno je da oni koji su odgovorni za stradanje i odgovaraju, i taj proces se privodi kraju. Sada se čuje i vidi novi politički proces koji ide za tim da čitav jedan narod, dovodi u poziciju da ga optuže ili daju karakteristike koje ne stoje. Naravno da se nije desio genocid, bez obzira na ambiciju Bakira Izetbegovića kojeg sam video tamo sa Naserom Orićem, jer on smatra da ima pravo i da to za Bošnjake ne bi trebalo da bude nikakav problem. Ne može se govoriti o genocidu, ali se može govoriti o stradanju kojeg je bilo na svim stranama – naglasio je Dodik.

On je rekao da je činjenica da u Sarajevu nikada nisu ispitani Kazani i mnogo šta drugo šta se tamo Srbima dešavalo što govori o tome da postoji sa njihove strane ignorisanje stradanja drugih, a samo favorizovanje svojih stradanja.

Komentarišući najave bošnjačkog člana Predsedništva BiH da će nastaviti sa osporavanjem 9. januara, Dodik je istakao da Izetbegović može da radi šta hoće, ali da ovaj datum ostaje Dan Republike Srpske ističući da on, s druge strane, nikada nije ni pokušao da promeni neki bošnjački praznik.

– Naravno 1. mart nije praznik BiH, a oni mogu da ga slave koliko hoće. To nije dan koji ćemo mi ikada prihvatiti – tvrdi predsednik Srpske.

POHVALE ZA IVANIĆA

DODIK je rekao da mu je drago što je predsedavajući Predsedništva BiH Mladen Ivanić bio konstruktivan za vreme obeležavanja Dana Republike Srpske. On je naveo da, isto tako, postoji mnogo problema sa Ivanićem u vezi sa njegovim propuštanjem mnogih stvari da učini u prošlosti na nivou BiH.

– Ja sam uvek spreman da sarađujem kada je reč o vidljivom interesu Republike Srpske i u tom pogledu mi je drago što se opozicija okupila oko 9. januara – poručio je Dodik.

PONOSAN NA TROBOJKE

DODIK je naglasio da je ponosan što je video, uoči Dana Republike Srpske, putujući Srpskom i u Brčkom, na mnogim kućama istaknute srpske trobojke, ističući da ga je to ispunjavalo radošću.

– To je sasvim logično i primereno i nikoga ne bi trebalo da dira – napomenuo je predsednik Republike Srpske.

IZVOR-VECERNJE NOVOSTI