NIKAD GORA SITUACIJA U PARLAMENTU BIH

Nemogućnost dogovora o četiri ključna politička pitanja u državi, od kojih će najprije zavisiti rad parlamenta BiH u narednih 12 mjeseci, najočitiji je primjer da u ovom trenutku ne postoji parlamentarna većina i da ne funkcionira zakonodavna vlast u BiH.

Ovakav stav dijeli većina političkih predstavnika i državnih parlamentaraca s kojima smo razgovarali pred sutrašnju, prvu sjednicu Predstavničkog doma nakon pauze usljed godišnjih odmora. U prvom redu, to su pitanja akciza i pelješkog mosta, a potom i zakona o Javnom RTV sistemu, odnosno izmjena Izbornog zakona BiH, koje je za predstavnike Hrvata strateško. „Mislim da je mnogo nekih stvari i ocjena o BiH iznijeto u proteklom periodu, umjesto da radimo na dijalogu i uvažavanju sva tri konstitutivna naroda u BiH“, kaže Borjana Krišto, zamjenica predsjednika HDZ-a i zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH. Slaže se s ocjenama da, što se tiče stanja u BiH i odnosa u parlamentu, situacija nikad nije bila gora. „Mi znamo da u ovom trenutku bez političke stabilnosti nema ni ekonomskog ni bilo kog drugog napretka. I zato smo nastojali i uvijek ćemo nastojati djelovati kao pomirujući faktor. Dakle, mi poštujemo Dejton, ali on jeste postao kočnica napretka BiH prema EU“, ističe Krišto i navodi da više uopće nije upitno da li postoji većina te da se ona formira od tačke do tačke dnevnog reda. Mirsad Đonlagić, šef Kluba SBB-a u parlamentu BiH, zaključuje da je u BiH već sada gora situacija nego pred izbore, iako je do izbora još 13 mjeseci. „Ja nikako ne vidim da imamo dovoljno razumijevanja da te stvari riješimo. Dakle, potpuno je neizvjesno kako će biti riješena ova četiri ključna pitanja od kojih će zavisiti funkcionisanje parlamenta i na osnovu kojih ćemo vidjeti ko je s kim, a ko protiv koga“, kaže Đonlagić. Dušanka Majkić, poslanica SNSD-a u parlamentu BiH, naglašava da curi rok za moguće izmjene Izbornog zakona BiH. „U suprotnom, ukoliko ne dođe do izmjena, imamo problem, jer je Ustavni sud BiH osporio pojedine članove zakona, dok Hrvati više ne žele da im Bošnjaci biraju predstavnike“, kaže Majkićeva. I ona, pak, konstatira da ne postoji saglasnost ni za ovo ni za ostala tri ključna pitanja, navodeći da je skeptična po pitanju mogućnosti nekog dogovora. Za Šemsudina Mehmedovića, poslanika SDA i jednog od najutjecajnijih kadrova ove stranke, pitanje (ne)postojanja parlamentarne većine nije u rukama samih parlamentaraca. „To ne zavisi samo od nas, već i od lidera koji imaju politički sporazum. Ukoliko oni među sobom imaju probleme, naravno da možemo očekivati probleme i u parlamentu, i obrnuto“, ističe Mehmedović. Momčilo Novaković, poslanik NDP-a i član Kluba SDS-a u parlamentu BiH, podsjeća da je još prije sedam-osam mjeseci govorio da nema većine. „Činjenica je da se ne slažemo u vezi s ta četiri pitanja, iako je možda najbliže rješavanju pitanje akciza. Međutim, postoji još niz drugih, evropskih pitanja koja bismo mogli riješiti u narednom periodu, za šta nam je potrebno da profunkcioniše mehanizam koordinacije“, kaže Novaković. On zaključuje da nije realno očekivati ozbiljne pomake do narednih izbora, konstatirajući da svim liderima i parlamentarcima očito nije u cilju približavanje BiH Evropskoj uniji.

Izvor: Nezavisne novine