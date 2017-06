I NOĆNA MORA NA EKSKURZIJI: UČENIK BANJALUČKE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE SLOMIO KIČMU U SKOKU S MOLA

Podjeli Facebook

Vanja Pejaković, učenik 3. razreda banjalučke Poljoprivredne škole, slomio je četvrti vratni pršljen tokom skoka s mola u vodu duboku tek pola metra, i to u ljetovalištu Lido di Jezolo u Italiji, gdje je još na liječenju.

U školi su nam rekli da je osamnaestogodišnjak iz Kotor Varoša, koji je planirao upisati Visoku školu unutrašnjih poslova, na aparatima, odnosno u komi, iz koje ga ljekari povremeno bude, a nakon nezgode tokom prvog dana ekskurzije, održane od 27. maja do 2. juna. Od tog momenta putovanje kojem su se svi radovali za njega se pretvorilo u borbu za ozdravljenje, a za njegove drugove i profesore u noćnu moru. Prema školskom izvještaju, veterinarski tehničar je u vodu, duboku 50 centimetara, skočio s mola visokog jedan metar. „Na mjestu s kojeg je skočio nalazi se tabla na kojoj jasno stoji upozorenje o zabrani skakanja s mola u vodu“, navodi se u školskom izvještaju. Kako dalje piše, tokom dolaska na plažu oko 20 đaka bilo je s tri profesora i su upozoreni da moraju biti u grupi, a udaljavanje prijaviti profesorim

a. Međutim, njih nekoliko, uključujući i Pejakovića, samoinicijativno je otišlo i skočilo u vodu. On je teško povrijeđen. „Nakon što je skočio i pošto su ga izvukli do obale, bio je svjestan svega. Izvinio se što je to napravio i rekao: ‘Neće ovo dobro biti za mene, nisu ovo serije da se završi srećno'“, priča Edi Haneš, direktor Poljoprivredne škole. Hanešu je šefica računovodstva javila da je učenik povrijeđen i on je odmah otišao na mjesto događaja, gdje je doktorica, koja je bila u pratnji đaka, Vanji mobilisala vrat i glavu peškirima, a zatim je stigla i Hitna pomoć. „I Hitna mu je ukazala pomoć, te je prevezen u ambulantu.

Tamo su ga pregledali i odmah je po njega došao helikopter“, naglašava Haneš. Mladić je, kako saznaju „Nezavisne“, helikopterom prebačen iz lokalne bolnice u Kliniku „Mestre“ u Veneciji, gdje mu je urađena magnetna rezonanca i potom je operisan. Kako kaže Haneš, utvrđeno je da mu je zgnječen četvrti pršljen i presječena kičmena moždina. „On je još na aparatima, s tim što, kad je i u komi, sve čuje“, priča Haneš. U školi navode da ekskurzija, koja je sprovedena u režiji Turističke agencije „Star Travel“, nakon ove nezgode nije prekidana. O svemu su obaviješteni i roditelji mladića i oboje su u Italiji. Iz Turističke agencije „Star Travel“ rekli su za „Nezavisne“ da su odmah preduzeli mjere na aktiviranju putnog zdravstvenog osiguranja. „Direktor agencije i naš partner u Italiji su u Trstu sačekali roditelje, koji su, nakon što su obaviješteni, odmah krenuli u Italiju“, navode iz „Star Travela“.

Dodaju da su roditelje smjestili u hotel u blizini bolnice, te im obezbijedili italijanski broj telefona, ali i prevodioca, koji je bio s njima svaki dan kada je doktor saopštavao informacije o stanju njihovog sina. „Sve troškove transporta helikopterom, operativni zahvat i boravak u bolnici dosad pokriven je polisom koju je agencija riješila“, navode, uz ostalo, iz Agencije „Star Travel“. Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS kažu da su se obratili svim nadležnim institucijama da, u skladu sa svojim nadležnostima, pomognu ovom učeniku i njegovoj porodici tokom njihovog boravka u Italiji.

Humanitarna akcija Poljoprivredna škola Banjaluka pokrenuće humanitarnu akciju s ciljem prikupljanja sredstava za liječenje Vanje Pejakovića. Sredstava će, uz profesore, prikupljati i učenici, a u planu je i inicijativa za otvaranje posebnog humanitarnog broja telefona.