NOVAK: VOLIM TENIS, GLEDAĆETE ME JOŠ MNOGO

Novak Đoković je opet naglasio da je od osvajanja Rolan Garosa mentalno pao, ali da i dalje voli tenis. Novak je od osvajanja prvog RG u karijeri prošle godine doživeo strmoglav pad pa će od ponedeljka prvi put od 2010. godine biti peti igrač sveta.

„Tenis je moja strast, obožavam da ga igram, sa sinom, braćom, ocem, prijateljima. Stvarno volim tenis. Taj osećaj sam malo izgubio prošle godine, ali sam ga opet pronašao. Ne vidim kraj karijere nigde blizu. Spremite se, gledaćete još mnogo mojih mečeva“, rekao je Đoković.

Kada se vrati na teren Đoković neće biti među deset najbolje rangiranih tenisera na ATP listi, što će uticati na jačinu njegovih rivala na turnirima.

„Raduje me da naletim na nekog od prvih nosilaca u trećim, četvrtim kolima. Ne kajem jer se sve dešava s razlogom. Prepuštam životu da me vodi, a ja se prepuštam načelima. Uživam na terenu i kada se takmičim i kada samo držim reket“, dodao je srpski teniser.

Prošlo leto je umnogome usmerilo nastavak njegove karijere.

„Rolan Garos je bio šlag na tortu, turnir koji sam toliko želeo da osvojim, poslednje tri godine pogotovo, bio sam u finalima, zastajkivao na poslednjem stepeniku. Onda sam prošle godine ostvario to veliko dostignuće. Imao sam fazu gde sam stvarno postigao sve, rezultatski i koliko god da je donelo ispunjenosti i sreće, toliko me je iscrpelo. Sad kad premotam film, možda je i trebalo prošle godine da pauziram posle Vimbldona, mogao sam, ali nisam tu odluku mogao da donesem olimpijskoj godini. Ali preforsirao sam se, desila se i ta povreda zgloba, koja nije bila strašna. Upoznavao sam sebe na drugi način, tražio sam da se suštinski povežem sa tenisom jer sam na RG malo to izgubio. To je počelo da se vraća u poslednjih tri, četiri meseca. Počeo sam bolje i da igram, da nižem rezultate“, dodao je Đoković.

IZVOR: B92