NOVI ZAKON OD SUTRA NA SNAZI: POGLEDAJTE KOLIKE KAZNE ĆE PLAĆATI VOZAČI U BIH

Dugo očekivane zakonske promjene iz oblasti bezbjednosti saobraćaja u BiH, a koje predviđaju veće kazne za bahate učesnike, sutra stupaju na snagu.

Tako za prekoračenje brzine od 30 km na čas kazna iznositi od 400 do 1.000 KM, a recimo za pješaka koji priča na telefon čak 40 KM!

Prema očekivanjima stručnjaka iz ove oblasti, to će u znatnoj mjeri ublažiti crnu i poražavajuću statistiku na putevima u BiH, a koji svake godine odnesu na stotine života.

Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je na sjednici u septembru prošle godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a koji se značajno mijenja kada je kaznena politika u pitanju.

Oštrije kazne predviđene su tako za prekoračenje brzine od 20 do 30 km na čas, a iznosiće od 100 do 300 KM, dok će za prekoračenje od 30 km na čas, kao što smo naveli, kazna iznositi od 400 do 1.000 KM.

Novim izmjenama predviđaju se i veće kazne za korištenje mobilnih telefona, kao i za nekorištenje pojasa.

Zakon se nikako neće dopasti ni nesavjesnim pješacima koji uz šetnju prelazom mobilni telefon ne ispuštaju iz ruke.

Korištenje ovih uređaja, kao i slušalica, na primjer, prilikom prelaženja pješačkog prelaza strogo je zabranjeno i smatra se kao saobraćajni prekršaj za koji je propisana kazna od 40 KM.

Razloga za zadovoljstvo neće imati ni vozači koji su tek položili vozački ispit i dobili dozvolu.

U prve dvije godine vožnje zakonom mu je zabranjeno da bude na cesti od ponoći do pet časova ujutro.

Takođe, ukoliko u roku od dvije godine sakupi četiri negativna boda, biće mu trajno oduzeta vozačka dozvola, nakon čega će ponovo morati na polaganje vozačkog ispita.

Zakonski član će obradovati sve bicikliste jer više nemaju obavezu da nose kacigu. Analiza je pokazala kako je ova odredba negativno uticala na njih i destimulisala korištenje ovog prevoznog sredstva.

Svjetla za maglu, među vozačima popularna kao „maglenke“, moći će da se stalno koriste, jer je zaključeno kako ne ometaju druge vozače. Bahatim vozačima koji vožnju započinju škripom guma i bukom takođe je predviđena kazna od 40 KM.

IZVOR-NEZAVISNE NOVINE