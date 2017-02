NSRS U PONEDELJAK O REVIZIJI PRESUDE; SRPSKA PRIPREMA ZVANIČAN ODGOVOR

Podjeli Facebook

Narodna skupština Republike Srpske razmatraće u ponedjeljak, 27. februara, na posebnoj sjednici Informaciju o mogućem zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore, odlučio je sinoć Kolegijum Narodne skupštine.

Na ovoj sjednici poslanicima bi trebalo da se obrate predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, saopšteno je iz parlamenta.

Sjednica na kojoj će ovo biti jedina tačka dnevnog reda zakazana je na inicijativu potrebnog broja poslanika Narodne skupštine.Dan nakon isteka generalnog roka za podnošenje zahtjeva za reviziju presude, Republika Srpska poslaće jedinstven odgovor. Biće formulisan u zaključcima koje će na posebnoj sjednici definisati Narodna skupština.

Jedinstvo – ključna riječ koju su srpski poslanici izgovorili za govornicom, ovdje u skupštinskom holu. Tema sa nacionalnim predznakom, zahtijeva odgovornu nacionalnu politiku Srpske i takav odgovor, sa posebne sjednice, najavljuju predstavnici stranaka sa sjedištem u Srpskoj. Zajednički stav, definisaće nakon što se o eventualnoj reviziji izjasni Predsjedništvo BiH.

Da Narodna skupština zasjeda nakon Predjsedništva BiH, u dopisu, je od njenog predsjednika Nedeljka Čubrilovića zatražio predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Tako bi do posebne sjednice Parlamenta, osim epiloga zasjedanja Predsjedništva BiH, trebalo da bude poznato i da li je Bakir Izetbegović podnio zahtjev za reviziju i šta je dogovoreno na sastanku predstavnika Srpske sa državnim vrhom Srbije. Već sada je jasno da Srpska ima namjeru da bošnjačkom političkom Sarajevu pošalje poruku da neće učestvovati u vaninstitucionalnom djelovanju.

„Naša pozicija u toj priči da je takva da štitimo Dejtonski mirovni sporazum. Ovaj put, evo vidite šta se dešava u BiH, Srbi su dovedeni u poziciju da štite intitucije BiH“, naglasio je šef Kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković.

Jedan od načina da to čine, jeste definisanje zajedničkog političkog stava. Posebna sjednica, poručuju, mora biti odraz srpskog jedinstva.

„Mi ne smijemo da dozvolimo da se kriza preseli u Republiku Srpsku i da Srpska bude dovedena pred jednu vrstu suda, da je ona odgovorna za bilo kakvo kršenje Dejtona“, istakao je predsjednik SDS-a, Vukota Govedarica.

„Mislim da moramo pravno djelovati i da je mnogo snažnije kada pravno djelujemo u formi zaključka iza kojeg smo svi stali i da pokušamo koristiti sve pravne i političke mehanizme da ovo potencijalno ludilo koje nas čeka nakon podnošenja revizije da osporimo“, kaže predsjednik PDP-a Branislav Borenović.

Za to, poručuju predstavnici stranaka iz Srpske, postoje brojni argumenti. Jedan od njih, je i, činjenica da Sakib Softić, u eventualnom novom postupku pred sudom u Hagu, ne može biti agent BiH.

Izvor: RTRS