OBLAČNO I HLADNIJE SA KIŠOM

Meteorolozi za danas najavljuju oblačno i malo svježije vrijeme i vjetrovito sa kišom. Na sjeveru i zapadu prolazno nešto jače padavine, u ostalim predjelima slabija kiša.

Na višim planinama na zapadu doći će do susnježice i snijega. Vjetar umjeren do jak južni i jugozapadni, na krajnjem sjeveru vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8°C, u višim predjelima na zapadu od nule. Najviša dnevna temperatura od 9 do 13°C, u višim predelima od 5.

A sutra nas očekuje oblačno i hladnije vrijeme sa kišom. Padavine će se širiti od zapada ka ostalim predjelima. Obilnijih padavina biće na jugu i zapadu. U brdsko-planinskim predjelima padaće snijeg. Tokom dana počeće da duva sjeverni vjetar koji će postepeno jačati. U Hercegovini i na jugozapadu očekuje se olujno jak vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 8°C, u višim predjelima oko nule. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12°C, u višim predjelima do 3.