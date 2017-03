OBLAČNO SA KIŠOM

Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju jutro umjereno i pretežno oblačno ponegdje sa slabim padavinama na istoku i sjeveru. Tokom dana oblačno sa povremenom kišom, prema kraju dana zahlađenje a u planinama će pasti snijeg.

Na krajnjem jugu biće uglavnom suvo ili samo ponegdje može pasti malo kiše uz promjenjivu oblačnost. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni, u Hercegovini jaka bura. Jutarnja temperatura od 0 do 6°C, u višim predelima od -2, na jugu do 8. Najviša dnevna temperatura od 5 do 12°C, u višim predelima do 3, na jugu do 15.

A sutra nas očekuje jutro hladnije i promjenljivo oblačno, a u centralnim i istočnim predjelima oblačnije uz snijeg mjestimično. Tokom dana suvo u svim krajevima i promjenljivo oblačno uz sunčane intervale, a u Hercegovini sunčanije. Jutarnja temperatura od -1 do 3°C, u višim predjelima od -4, na jugu do 6. Najviša dnevna temperatura od 4 do 10°C, na jugu Hercegovine do 14.