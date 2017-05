OBUSTAVA SAOBRAĆAJA ZBOG MATURA

Podjeli Facebook

Zbog proslava matura na području Grada Bijeljina od 23. do 25. maja, kao i od 29. maja do 1. juna za saobraćaj će biti zatvorene Ulica Vuka Karadžića, Karađorđeva ulica (od raskrsnice sa Ulicom Patrijarha Pavla do raskrsnice sa Ulicom kneza Miloša) i Trg kralja Petra I Karađorđevića, u vremenskom periodu od 18:00 do 20:00 časova.

Takođe, zbog održavanja Međunarodnog festivala dječijeg i omladinskog folklora, 26. maja biće zatvorene za saobraćaj ulice Meše Selimovića i Vuka Karadžića, od 16:00 do 17:00 časova, a 27. maja od 17:00 do 22:00 časa biće zauzeta sva parking mjesta sa desne strane od raskrsnice sa Ulicom Patrijarha Pavla do raskrsnice sa Ulicom kneza Miloša.

Zbog održavanja Moto-festa 3. juna, od 16:00 časova biće zatvorene ulice Stefana Dečanskog, cara Uroša, Sremska, Živojina Mišića, Beogradska, Račanska, Srpske dobrovoljčke garde, Trg đenerala Draže Mihajlovića, Meše Selimovića, Vuka Karadžića, Nikole Tesle i Gavrila Principa.

Izvor: Gradska uprava