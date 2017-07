OD SRIJEDE PONOVO VRUĆINE

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

U Republici Srpskoj će od srijede, 19. jula, ponovo nastupiti vrućine, a obilnijih padavina neće biti, rečeno je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srpske.

Dežurni meteorolog Milica Đorđević rekla je da će u Hercegovini još danas duvati bura, ali da će vjetar već od sutra postepeno slabiti, što je dobra vijest s obzirom na aktuelne požare.

Prema njenim riječima, krakotrajni pljuskovi su mogući ponegdje, ali i uslovi za nepogode sa grmljavinom i gradom, s obzirom na visoku temperaturu.

“Možda tek sredinom naredne sedmice može doći do kratkotrajnog osvježenja, uz povremene pljuskove, ali neće biti kiše koja bi mogla da traje dan ili dva”, rekla je Đorđevićeva.

Ona je podsjetila da znatnijih padavina nema već skoro mjesec dana, a u Hercegovini dva mjeseca.

Đorđevićeva je najavila da će i u naredna dva-tri dana jutra ostati svježa, ali da dnevna temperatura brzo raste.

“Sutra će maksimalna temperatura biti od 27 do 33 stepena Celzijusova, u srijedu od 30 do 36, u četvrtak stepen više, a u petak i za vikend još toplije do 38 stepeni, a ponegdje možda i 40 stepeni Celzijusovih”, navela je Đorđevićeva.

Ona je rekla da ovo ljeto za sada najviše podsjeća na ljeta iz 2012. i 2015. godine, koja su bila najtoplija i najsušnija.

“Ipak, nije oborena apsolutna maksimalna temperatura, jer nije prelazila 40 stepeni Celzijusovih”, rekla je Đorđevićeva.

Ona je podsjetila da je maksimalna temperatura od 43 stepena zabilježena u Bijeljini 2007. godine, zatim 2012. godine u Višegradu 42,8 stepeni i 2015. godine u Banjaluci, kada je zabilježena temperatura od 41,6 stepeni Celzijusovih.

IZVOR-ATV