ODANAS, PROMJENLJIVO UZ DUŽE SUNČANE PERIODE

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje promjenljivo vrijeme uz duže sunčane periode. Ujutru i prije podne umjereno do pretežno oblačno i suvo vrijeme biće u većini krajeva.

Tokom dana mjestimična kiša moguća je u istočnim i jugoistočnim krajevima, ali će tokom noći doći do rezvedravanja, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni vjetar, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Јutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 29 stepeni, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.