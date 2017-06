OPASNE TURSKE PLAŽE, BEZBJEDNA GRČKA OSTRVA

Podjeli Facebook

Španija, Njemačka, Francuska, Turska, Velika Britanija, Egipat samo su neke od popularnih destinacija koje ovo ljeto stanovnici Srpske zbog velike opasnosti od terorizma treba da zaobiđu, dok je najmanji rizik od napada u Grčkoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Sloveniji.

Prema podacima britanskog Ministarstva inostranih poslova velika opasnost od terorističkog napada vreba i u Belgiji, Indoneziji, Rusiji, Keniji, Filipinima, Kolumbiji, Tajlandu, Australiji i zemljama Bliskog istoka, u koje zbog enormnih cijena aranžmana malo ko od stanovnike Srpske i ide. U turističkim agencijama širom BiH ističu da se u posljednjih nekoliko godina može primijetiti kako stanovnici izbjegavaju određene destinacije iz njihove ponude, između ostalog, Tursku, dok interesovanje za Grčku, raste iz dana u dan.

Međutim, stručnjak za bezbjednost Predrag Ćeranić ističe da s obzirom na to da je terorizam problem na globalnom nivou, rizik od napada postoji u cijelom svijetu, tako da stanovnici Srpske potpuno bezbjedni više nisu ni kod svoje kuće. Prema njegovim riječima teroristi za napad uvijek biraju mjesta gdje žele postići najviši efekat.

– Međutim, stanovnici koji godišnji odmor žele da provedu na moru, ipak bi trebalo da se vode „matematičkim“ pravilima, a to je da biraju destinaciju gdje do sada nije bilo terorističkih napada. Recimo u Grčkoj do sada nije bilo tih napada, posebno na njenim ostrvima – rekao je Ćeranić i dodao da je Crna Gora nesigurna zbog političkih tenzija u ovoj zemlji.

Da stanovnici u Francusku, Tursku, kao i Jemen, Libiju, Irak, Ukrajinu i Siriju putuju na svoju odgovornost stoji u upozorenju Ministarstva inostranih poslova BiH.

U jednoj turističkoj agenciji iz Zenice, kojom putuje veliki broj stanovnika iz Srpske ističu da su njihovi klijenti posljednjih godina najviše zainteresovani za Grčku, dok Tursku uglavnom zaobilaze.

– Ne možemo sa sigurnošću tvrditi tačan razlog zbog kojeg je veća potražnja za Grčku od Turske, iako su cijene aranžmana približno iste – rekli su u agenciji „Kosmopolit“.

Interesovanja za Tursku lani gotovo da nije bilo u banjalučkim turističkim agencijama, a slična situacija se može očekivati i ovog ljeta. Ipak, ima i onih koje sve više mame niske cijene, pa ne mare za upozorenja od mogućih terorističkih napada.

– Stanovnici su se ranijih godina, kad su napadi mahom počeli, plašili putovanja zbog čega su prečesto i mijenjali destinaciju. Međutim, oguglali su na to jer danas ne postoji zemlja u kojoj nema rizika od terorističkog napada – rekli su u banjalučkoj turističkoj agenciji „Adriatik lajn“ i dodali da su Španija, Tunis, Tajland, Dubai i druge slične destinacije malom broju stanovnika Srpske dostupne.

Među rijetkima koji mogu sebi da priušte egzotično ljetovanje je Prijedorčanka Jelena Aleksić koja je planirala da posjeti Španiju, mada je prvobitan plan, dodaje, bio Dubai.

– Moja životna želja je da odem u Dubai, međutim zbog razlike u cijeni odlučili smo se za Španiju. I nije me strah. Iskreno, prvom prilikom ću otići i u Tursku, jer kada bismo slušali silna upozorenja od terorizma, nikad nigdje ne bismo otišli. Osim toga, ko mi garantuje da u BiH neće biti napada – rekla je Aleksićeva, koja se prije mjesec dana vjenčala, pa će joj ovo putovanje, rekla je kroz osmijeh, doći kao medeni mjesec.

Upozorenje za BiH

Britanska vlada upozorila je svoje građane koji namjeravaju da putuju u BiH na opasnost od terorističkih napada. Na zvaničnoj stranici vlade u Londonu stoji obavještenje da postoji mogućnost novog terorističkog napada u BiH, uz podsjećanje na one koji su se dogodili u Rajlovcu kod Sarajeva i u Zvorniku 2015. Vladino upozorenje ažurirano je 4. juna, a u njemu se navodi da BiH godišnje posjeti oko 9.000 Britanaca.

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić rekao je da mu nije jasan stav britanskih vlasti.

– Najbolja adresa za odgovor na to pitanje je ambasador Velike Britanije u BiH Edvard Ferguson. U posljednje dvije godine BiH nije imala terorističkih prijetnji, ni terorističkih napada – rekao je Mektić.

IZVOR-GLASSRPSKE