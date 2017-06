OPREČNA MIŠLJENJA O ODLUCI USTAVNOG SUDA BiH INICIRANOJ ZAHTJEVOM BORJANE KRIŠTO

Podjeli Facebook

Pojedine odredbe Zakona o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji i Zakona o krivičnom postupku BiH suprotne su Ustavu BiH i Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ova odluka Ustavnog suda BiH inicirana zahtjevom za ocjenu ustavnosti Borjane Krišto, izazvala je oprečna mišljenja političara.

Jedni misle da će se ovim mjerama stati u kraj zloupotrebama prisluškivanja, a drugi da će političari biti zaštićeni od istraga.

Ustavni sud BiH ograničio je tajno prikupljanje podataka i prisluškivanje telefona.

Uvažio je zahtjev HDZ-ve Borjane Krišto koja smatra da su povrijeđena prava građana na privatnost i neustavnim proglasio tri odredbe člana 78 Zakona o OBA BiH i više odredaba ZKP BiH.

– Suština ovoga je da su određeni policijski i pravosudni zvaničnici zloupotrebljavali funkciju tj. poziciju gdje su vrijeđali temeljna ljudska prava. Ni na kakav način ne veže ruke ni OBA niti nekom drugom, kaže Borjna Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PS BiH.

Krišto podsjeća na presude sudova u BiH u korist lica koja su bila nezakonito prisluškivana i obavezu države da im isplati milionske iznose.

S druge strane, član Zajedničke Komisije za nadzor nad radom OBA BiH Damir Bećirović zabrinut je, jer se ograničava pravo Agencije da tajno prisluškuje lica koje su pod istragom, što je u kontekstu borbe protiv terirorizma ključno.

– Sama intencija gospođe Krišto i HDZ-a BiH po meni vodi u pravcu zaustavljanja istraga političara i onoga što se događa jer su oni generatori korupcije u BiH, kaže Bećirović.

Osporene odredbe član 78 Zakona o OBA BiH propisuju da tajno prisluškivanje ne može trajati duže od 60 dana, s tim što sudija ima mogućnost da produži za još toliko vremena.

Takođe, dato je pravo direktoru Agencije, u ovom slučaju Osmanu Mehmedagiću, da pod određenim okolnosti određuje mjere prisluškivanja i tajnog praćenja, pa da naknadno traži odobrenje sudije.

– Mislim da je opravdano i to što je US BiH zauzeo stajalište da su te odredbe protivustavne, dakle to su prevelika ovlaštenja za direktora bezbjednosne agencije jer on tim ovlaštenjima zadire u pravo čovjeka u privatnost, navodi advokat Asim Crnalić.

Ustavni sud BiH osporio je i odredbu ZKP BiH koja propisuje da se posebne istražne radnje mogu primjenjivati za krivična djela za koja se prema zakonu, mogu izreći tri ili više godina zatvora.

Ustavni sud BiH još nije obrazložio svoje odluke, ali iz dostupnog, vidljivo je da su sudije na strani privatnosti čovjeka.

Tek kada se zakoni usklade sa Ustavom BiH, vidjeće se koliko će i u kojoj mjeri to ograničiti rad obavještajnih i policijskih agencija.

Izvor: RTRS

Foto: RTRS