OPREZNO – NISKA TEMPERATURA USPORAVA DJELOVANJE POSIPNOG MATERIJALA

Svi važniji putni pravci u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros su prohodni, ali se vozačima savjetuje da zbog poledice budu oprezni jer niska temperatura usporava djelovanje posipnog materijala, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

I dalje nije prohodan regionalni putni pravac Kifino Selo-Ulog preko prevoja Morine.

AMS upozorava vozače na jake udare vjetra na dionicama u južnim krajevima.

Na području Federacije BiH zbog ugaženog snijega na kolovozu saobraćaj se odvija sporije na putevima Ključ-Bihać, Bosanski Petrovac-Drvar, Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Tuzla, Tuzla-Bijeljina, Bugojno-Novi Travnik i Gornji Vakuf-Prozor.

Ekipe preduzeća za puteve su na terenu i intervenišu na svim dionicama gdje je neophodno.

Iz AMS savjetuju vozačima da voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez zastoja, po vlažnom kolovozu.

Na dionicama na kojima su u toku radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno.

Petlja „Mahovljani“ zatvorena je zbog izgradnje vijadukta na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, a vozači mogu koristiti petlju „Aleksandrovac“.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu „9. januar“ Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja koji je regulisan privremenom signalizacijom.

Zbog izgradnje mosta preko rijeke Ukrine u Dragalovcima potpuno je obustavljen saobraćaj na dionici regionalnog puta Gornja Vijaka dva-Razboj. Tokom trajanja obustave, vozila se preusmjeravaju na lokalni put kroz selo Brestovo, ali je aktuelna zabrana saobraćaja za teretna vozila nosivosti veće od 15 tona.

Nastavljeni su i radovi na sanaciji klizišta na istom magistralnom putu na području Mjesne zajednice Ada, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u dužini od 150 metara.

Na području distrikta Brčko u toku je izgradnja obilaznice zbog čega je izmijenjen saobraćaj na magistralnom putu Brčko-Bijeljina u naselju Gredice i na dionici Brčko-Lončari u naselju Gorice.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Vijaka u Vijačanima.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom puta Brod na Drini-Šćepan Polje /granica BiH i Crne Gore/ i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona, te na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača za teretna vozila ukupne mase veće od tri i po tone i za autobuse klase M3, osim za autobuse „Drinatrans“ iz Zvornika.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Granični prelaz Deleuša, na putnom pravcu od Bileće do Nikšića u Crnoj Gori zatvoren je za teretna vozila.

S obzirom na to da je na području Crne Gore, na dionici Šćepan Polje-Plužine-Nikšić, zabranjeno kretanje za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, za ova vozila ne preporučuje se korištenje graničnog prelaza Hum.

Radovi na području Hrvatske i dalje su aktuelni na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, tako da se na ovim prelazima tokom dana saobraća usporeno.

Iz AMS podsjećaju vozače da je na novoizgrađenoj dionici auto-puta „9. januar“ na pravcu od Doboja do Prnjavora počela naplata putarine. Za putnička vozila, motocikle, trocikle i četvorocikle, kao i laka komercijalna vozila treba izdvojiti četiri KM, za putnička vozila sa prikolicom i karavne osam KM, za autobuse i kamione 12 KM, a za vozila sa četiri i više osovina, kamioni sa prikolicom, autobuse sa dvoosovinskom prikolicom i slično 20 KM.

IZVOR-AMS RS