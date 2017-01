PAKETIĆI IZ LANGENHAGENA MALIŠANIMA IZ BIJELJINE

Podjeli Facebook

Članovi nevladine organizacije „Pomoć za mlad život“ i građani bratskog grada Langenhagena iz Njemačke i ove godine su obezbijedili novogodišnje paketiće za mališane u Bijeljini.

Sto sedamdeset paketića djeci iz socijalno ugroženih porodica, djeci iz Udruženja „Arta“, Medžlisa Islamske zajednice i Udruženja slijepih i slabovidih podijelili su gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i predsjednik Udruženja Željko Dragić sa saradnicima. Ovom prilikom gradonačelnik Mićić je podsjetio da su početne veze koje je ova Organizacija uspostavila između ljudi i administracija dva grada vremenom dovele do bratimljenja i prijateljstva dvije lokalne zajednice i do vrlo sadržajne saradnje. Gospodin Dragić je istakao da je poklanjanje paketića djeci u Bijeljini tradicija koja traje već dvadeset godina i da su do sada uljepšali praznike za nekoliko hiljada djece: – Osmjesi i radost ove djece su nam samo podsticaj da nastavimo da radimo na isti način i preko humanitarnih akcija učvršćujemo prijateljstvo naša dva grada – istakao je predsjednik Organizacije „Pomoć za mlad život“.

Izvor: Gradska uprava