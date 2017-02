PALA AUTOMAFIJA U HERCEGOVINI – UHAPŠENO 9 LICA

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Policijska akcija protiv automafije, čiji je cilj sprečavanje krađe i preprodaje vozila, sprovedena je juče na području više opština, od Sarajeva do Gruda, i tokom nje je uhapšeno devet osoba, a za jednom se traga.

Riječ je o velikoj akciji pokrenutoj u rano jutro i u njoj su, s ciljem suzbijanja krijumčarenja ukradenih automobila, učestvovali pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), ali i policajci MUP-a Zapadnohercegovačkog i drugih kantona. Riječ je o više od 100 policajaca.

Među uhapšenima su, po pisanju lokalnih medija, između ostalih, Ferdo Vukoja iz Gruda i Goran Nižić iz Ljubuškog.

Oni su i ranije hapšeni zbog sumnje da su učestvovali u krađi više desetina skupocjenih vozila, među kojima najviše BMW-ova, a čija se ukupna vrijednost mjeri milionima maraka.

Policajci su, tokom akcije, upali na više privatnih posjeda. U zapadnoj Hercegovini je izvršeno ukupno šest pretresa, i to u Grudama, Ljubuškom i Širokom Brijegu, a veliki broj policajaca se mogao vidjeti na nekoliko autootpada i servisa.

I u Mostaru je pretresen jedan servis, što je šokiralo klijente. Kako navode iz Tužilaštva BiH, akcija je fokusirana na sprečavanje krađa i preprodaje vozila na području ovih kantona, a predvodili su je pripadnici SIPA, te MUP-ova u Ljubuškom, Mostaru i Sarajevu.

Nižić je bio privođen prije četiri godine

“Nižić je bio privođen prije četiri godine, s još jednim Ljubušakom, i to zbog krađe skupocjenih BMWova i krivotvorenja dokumentacije. Vukoja, inače vlasnik autoopada, servisa i restorana, ranije je bio meta bombaškog napada, kada je naprava bačena pred njegovu kuću“, podsjećaju policijski izvori.

Pretpostavlja se da je jučerašnja akcija posljedica aktivnosti policije od prije skoro dva mjeseca, kada je, poslije policijske potjere, na području Mostara uhapšen Sarajlija Omer Mahmutović (31).

On je, po sumnji policije, prethodno u Međugorju učestvovao u krađi BMW-a, čiji je vlasnik takođe učestvovao u potjeri. Bjegunac je tada, izbjegavajući zasjedu, sletio i prevrnuo se.

Vjeruje se da kradljivci imaju pomagače koji “tipuju“ za njih i predstavljaju im logističku podršku.

Izvor: Nezavisne