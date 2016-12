„PAR-NEPAR“ RAZLJUTIO SARAJLIJE

Podjeli Facebook

Uvođenje mjera zbog prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno sistema vožnje „par-nepar“ tablica, izazvalo je negodovanje građana, ali i firmi, dok je i kardinal Vinko Puljić na misi kazao da je šteta što vlast nije imala dovoljno mudrosti pa to uvela nakon Božića, pišu „Nezavisne novine“.

Negodujući zbog odluke, Jasmin A. iz Sarajeva ističe da plaća dodatni porez jer ima auto na plin koji ne zagađuje okolinu, a sada ga ne može koristiti.

„Ovo neće puno pomoći, a samo je otežalo život građanima. Javni gradski prevoz ne može opslužiti grad. Niti je redovan“, komentariše on.

Neki od građana su pitali kako će na posao oni koji stanuju u mjestima do kojih ne dolazi ni bus, dok su neki konstatovali da će ministri sigurno na posao i to s pratnjom bez obzira na registarski broj.

U sarajevskoj policiji su kazali da se jučerašnja zabrana vožnje auta čija registracija završava parnim brojem uglavnom poštuje, te da su na terenu, ali i da imaju razumijevanja prema onima koji slave Božić i onima koji žele posjetiti prijatelje za taj praznik pa ih samo upozoravaju.

Odlukom o proglašenju „uzbune“, koju je donio u subotu Operativni štab Vlade KS za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, naloženo je smanjenje grijanja za najmanje tri stepena Celzijusova. Naloženo je i uvođenje sistema „par-nepar“ tablica, i to tako da juče nisu mogla voziti auta čiji registarski broj završava parnim brojem, a danas to ne mogu ona s neparnim brojem. To uključuje i vozila sa stranim tablicama, te one koji odlaze iz Kantona Sarajevo ili ulaze u njega. Ova mjera se ne odnosi na taksiste, vozila policije, inspekcija, Ministarstva odbrane, javnog gradskog prevoza, komunalnih preduzeća, vozila sa diplomatskim tablicama, hitnih intervencija. Kazna za nepridržavanje je 500 do 1.000 KM za građane, a od 1.000 do 5.000 KM za firme. Ovo će trajati do daljeg, odnosno dok zrak ne bude čistiji.

Iz Hidrometeorološkog zavoda FBiH očekuju od utorka promjenu vremena, naoblačenje i slabu kišu, te da se zagađenost zraka u Sarajevu smanji.

Povećan je kapacitet trolejbusa i tramvaja koji ne zagađuju zrak, ali za četiri dodatna tramvaja i dva dodatna trolejbusa. U „Grasu“ tvrde da nema problema s prevozom trolejbusom i tramvajem, niti ima gužve.

Odlukom Vlade KS, prevoz tramvajima i trolejbusima biće besplatan, ali ne i prevoz autobusom, od kojeg zavisi veliki broj građana.

Oglasilo se i Udruženje poslodavaca FBiH, istakavši da ova mjera može naštetiti poslodavcima, te da na nju nisu bili pripremljeni jer je njena primjena definisana ad hok. Negodovali su iz rentakar agencija, te nekih hotela s obzirom na ranije rezervisane sobe i auta.

Neki od ekologa stava su da ova mjera neće smanjiti nivo zagađenja.

Čedomir Lukić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, juče je rekao da je vidio reakcije građana i da sa žaljenjem može reći da je nekima važnije voziti se autom, nego sačuvati zdravlje. Na pitanje zašto se iz ovog sistema nisu izuzela auta na plin, odgovorio je da ne postoje auta samo na plin, nego imaju alternativu pa je pitanje kako ih kontrolisati.

Odgovorio je da građanima neće biti smanjeni računi za grijanje, jer za to nema potrebe s obzirom na to da smanjenje od tri stepena nije drastično.

Osvrnuvši se na negodovanja jer je juče bio Božić, napomenuo je da je bila i Hanuka, te da nije primjereno po nacionalnoj osnovi rješavati probleme.

Stručnjak za kvalitetu zraka i klimatske promjene Martin Tais javnosti je pojasnio da se zaštita okoliša ostvaruje smislenim upravljanjem prostorom. Istakao je da treba naći rješenja za destimulaciju korištenja uglja i stimulisati korištenje plina da bude isti ili jeftiniji od uglja u zimskim mjesecima.

Smatra da je proglašenje epizode „pripravnost“, a ne „uzbuna“, jedina moguća mjera na ublažavanju i poboljšanju kvaliteta zraka.

Visoka zagađenost zraka zabilježena je i u Zenici i nekim drugim gradovima.