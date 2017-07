PAVLOVIĆI I DALJE VLASNICI BANKE

Podjeli Facebook

Obavještavamo naše klijente i javnost da je Pavlović Internacionalna banka uspješno okončala XVII emisiju običnih akcija čime je Banka povećala svoju kapitalnu adekvatnost. Dokapitalizacija Banke je i ovaj put izvršena od postojećih većinskih akcionara, bračnog para Pavlović koji su i ovaj put djelom dokazali svoje opredjeljenje. Za one koji to žele prihvatiti, poruka je jasna a to je da je ova dokapitalizacija zapravo investicija od šireg društvenog značaja.

Želimo napomenuti da je dokapitalizacija uslijedila nakon što je Banka u cjelosti pokrila prošlogodišnji gubitak i imala preostali osnovni kapital iznad zakonom propisanog cenzusa kao i obezbijeđene sve parametre poslovanja u skladu sa zakonskom regulativom. Ova dokapitalizacija će Banci omogućiti dalji rast aktive, aktivnije poslovanje i jačanje konkurentske pozicije na našem tržištu.

Ovom prilikom se zahvaljujemo našim klijentima koji su bili sve vrijeme uz banku, poručujemo im da slobodno i bez rezerve posluju imajući u vidu da će Banka cijeniti njihovu vjernost i intenzivnim poboljšanjem kvaliteta svojih proizvoda i usluga doprinijeti čvršćem i jačem međusobnom povjerenju, stoji u saopštenju uprave Pavlović International Bank.

