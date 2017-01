„PITAO SAM TAČIJA – KOLIKI TI JE ZID OKO KUĆE, TRI METRA?“

Podjeli Facebook

Lisabon — Predsednik Nikolić kaže da su se delegacije Beograda i Prištine razišle posle razgovora u Briselu uz obećanje da će učiniti sve da bude mir na Kosovu.

On je, međutim, ocenio da administracija u Prištini pokušava da ubrza rešavanje situacije svesna da se odnosi u svetu menjaju, „da vreme radi za Srbiju, za srpski narod na KiM i da sad Srbi mogu da očekuju pozitivne signale iz mnogih svetskih prestonica“.

„Prošlo je vreme kada su pojedini, za života, iz stranih država obezbeđivali sebi spomenike i nazive ulica u okviru prištinske administracije. To očigledno više neće biti svetski trend“, smatra Nikolić.

Predsednik Srbije ocenio je da je sastanak u Briselu bio težak i istakao da je postojao dogovor, na kojem je insistirala visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Federika Mogerini, da se učesnici uzdrže od izjava, i da se pronađu načini da se spuste tenzije i vidi šta nije ispunjeno i šta može da se ispuni brže, a šta sporije.

„I naravno Albanci su prevarili i od toga napravili čitavu predstavu u kojoj tvrde da su konačno suočili srpsku delegaciju sa nezavisnim Kosovom“, rekao je Nikolić novinarima u Lisabonu.

On je, međutim, istakao da je to bio razgovoru kome je delegaciji Prištine sve otvoreno rečeno, u kojem je Srbija, kako je istakao, jasno i pred Mogerinijevom rekla da neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova makar to bio uslov za ulazak u Evropsku uniju.

Glavni oslonac diskusije kosovskog predsednika Hašima Tačija, kako je rekao, bio je „evo tu je EU, nikada nećete ući ako ne priznate nezavisno Kosovo“.

„To Mogerini nije potvrdila, a mi smo to odbacili kao uslov koji bi uopšte mogao da bude postavljen“, naglasio je Nikolić.

On je naglasio da sada može da priča o sastanku jer su predstavnici Prištine prekršili dogovor, za razliku od srpskog premijera Aleksandra Vučića koji ga je, kako je naglasio, poštovao i nije o tome govorio.

„Rekli su da su oni svoj cilj ostvarili, teritoriju zaokružili, suverenitet obezbedili i da njih ne interesuje više nijedan deo teritorije koji bi uzeli od Srbije kad imaju svoju državu i naravno to mora da vas izazove da im sve kažete. Mnogo toga smo im rekli i u vezi sa ponašanjem i u vezi sa zidom i neispunjavanjem obaveza, kao i u vezi sa budućnošću koju su namenili građanima KiM time što su doveli specijalne jedinice tamo gde ne smeju da budu“, rekao je Nikolić.

On je dodao da je predstavnike Prištine pitao šta bi bilo da je Beograd doveo svoje jedinice.

„Vi ste doveli i doterali sve što imate i od oružja i od oruđa, šta bi bilo da smo i mi doterali samo deo onoga što imamo? Da započnemo rat? Je l’ to bila želja?“, upitao je Nikolić.

Dodao je i da je postavio pitanje čime bi Priština zaustavila voz, koji je krenuo direktnom linijom iz Beograda ka Kosovskoj Mitrovici posle 18 godina, kao i kakvo je naređenje imao njihov komandant.

„Oni su rekli da nije imao nikakvo naređenje, nego da odluči na terenu. Šta da odluči? Da li je veliki mašinovođa, da li je mali, da li ima 50 putnika ili 100, koliko će da pobiju, šta će da rade?“, rekao je Nikolić.

On je dodao i da su predstavnici Beograda upozorili Prištinu da je dogovoreno da zid u Kosovskoj Mitrovici bude visok 80 centimentara, a da je Priština „izigrala“ taj dogovor i sada traži da se on potpuno sruši.

„Pitao sam Tačija koliki je zid oko tvoje kuće, tri metra? Što ti onda smeta zid od 80 centimetara, tako nizak zid nisi video u životu?“, rekao je Nikolić.

IZVOR: TANJUG