POČEO 70. KANSKI FILMSKI FESTIVAL

Kanski filmski festival, 70. po redu, otvoren je danas u tom francuskom gradu, uz prisustvo brojnih zvijezda, među kojima su Vil Smit i Marion Kotijar.

Na svečanoj ceremoniji čiji je domaćin Monika Beluči, festival je svečano otvoren francuskim filmom „Ismael“s Ghost“ ( Duhovi Ismaila) francuskog reditelja Arnoa Deplešena.



Na festivalu će se 19 filmova takmičiti za prestižnu Zlatnu palmu.

Tokom festivala od 17. do 28. maja biće prikazano oko 50 dugometražnih filmova u takmičarskom dijelu festivala i u drugim sekcijama.

Među rediteljima koji se takmiče za Zlatnu palmu jedino je Austrijanac Mihael Haneke već dobio tu nagradu, i to dva puta – 2009. godine za film Bijela traka i 2012. za Ljubav. Ovoga puta reditelj će predstaviti djelo Happy End.

Ova godina će biti jedna od najuspješnijih za srpsku kinematografiju na Kanskom filmskom festivalu, jer će biti prikazano osam filmova domaće produkcije.

Ne festivalu će biti prikazano i ostvarenje dobitnika gran-prija 1967. godine jugoslovenskog reditelja Aleksandra Petrovića Skupljači perja, u okviru programa „Kan klasik“.

Zlatna palma, koja ima 118 grama čistog zlata, ove godine će povodom jubileja imati 167 sitnih dijamanata. Nagradu vrijednu oko 20.000 evra izrađuje juvelirnica „Šopar“. Predsjednik žirija biće španski reditelj Pedro Almodovar, a domaćin ceremonije italijanska glumica Monika Beluči.

Filmovi u trci za Zlatnu palmu:

1. The Beguiled (Prevareni), američke reditelje Sofije Kopole

2. Nelyubov (Bez ljubavi), ruskog reditelja Andreja Zvjaginceva

3. Good Time (Dobra vremena), američkih reditelja Benija i Džoša Safdija

4. The Square (Kvadrat), švedskog reditelja Rubena Ostlunda

5. You Were Never Really Here (Nikad niste bili zaista ovdje), britanske rediteljke Lin Remsi

6. L’Amant double (Dvostruki ljubavnik), francuskog reditelja Fransoa Ozona

7. Jupiter Holdja (Mjesec Jupitera), mađarskog reditelja Kornela Mandruca

8. Aus dem Nichts (Niotkuda), njemačko-turskog reditelja Fatiha Akina

9. The killing of a sacred deer (Ubijanje svetog jelena), grčkog reditelja Jorgosa Lantimosa

10. Hikari, japanske rediteljke Naomi Kavase

11. Geu Hu (Day after – Dan poslije), južnokorejskog reditelja Hong Sang-sua

12. Le Redoutable (Strašni), francuskog reditelja Mišela Azanavisijusa

13. Wonderstruck (Začuđen), američkog reditelja Toda Hejnsa

14. Happy End (Srećan kraj), austrijskog reditelja Mihalea Hanekea

15. Rodin (Roden), francuskog reditelje Žaka Doajona

16. 120 battements par minute (120 otkucaja u minutu), francuskog reditelja Robena Kampijoa

17. Okja (Okdža), južnokorejskog reditelja Bong Džun-hoa

18. The Meyerowitz Stories – New and Selected (Priče porodice Mejerovic – Nove i izabrane), američkog reditelja Noe Bambaha

19. Krotkaya (Nježna), ukrajinskog reditelja Sergeja Loznice.

Izvor: Agencije