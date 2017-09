POLITIČKO SARAJEVO NAJVIŠE ŠTETI BiH

Podjeli Facebook

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da ne zna šta može bilo ko da uradi da našteti BiH, a da to bude veća šteta od one koju ona sama sebi uporno pravi, i to uglavnom pristupom političkog Sarajeva.



Na pitanje Srne da prokomentariše izjave predstavnika SDS-a da SNSD radi u interesu Hrvatske, a na štetu BiH, jer ne osporava projekat izgradnje pelješkog mosta, Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a, rekla je da „što se tiče SDS-a – to je jedna dezorijentisana politička grupacija koja više i ne liči na političku partiju, tako da njih ne vrijedi komentarisati“.

Ona je ocijenila da da „SDS u ovoj priči služe kao portparoli Bakira Izetbegovića i da tu nema nikakve duboke i velike politike“.

„Konkretno, kad je riječ o izgradnji pelješkog mosta, tu treba biti racionalan. Niko nije rekao da treba zadovoljavati interese jedne na štetu druge zemlje, ali ako je traženo da hrvatska strana otkloni nedostatke u pogledu visine mosta i raspona lukova, a oni to uradili, u čemu je onda problem? Zašto ljudi iz sarajevske vlasti nisu sjeli i razgovarali sa hrvatskom stranom, ali i sa svima u BiH, da se vidi šta još treba uraditi da se izađe u susret interesima i BiH, već su odmah krenuli da sve osporavaju i pišu pisma na sve strane? To je jedno ludilo koje ne vodi nigdje i ničemu“, konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da Republiku Srpsku interesuje most u Gradišci i da se očekuje da i Hrvatska i EU razumiju te potrebe i racionalno pristupe tom i drugim projektima koji su važni za Srpsku.

Cvijanovićeva je naglasila da političko Sarajevo svako malo problematizuje stvari sa susjedima, a upire prstom na Milorada Dodika i SNSD kao „faktore unutrašnje i regionalne nestabilnosti“ i u toj zamjeni teza oni dobijaju svesrdnu podršku SDS-a, PDP-a i NDP-a.

„Bošnjački političari su u Sarajevu kreirali mitove i očekuju da na njima počiva BiH i da se na njima gradi odnos zemalja susjedstva i cijele planete. Tu je mit o žrtvi, pa mit o BiH koju svi u njoj i oko nje, valjda, treba da maze i paze čak i kad je nesnosna i svojim građanima i okruženju, pa mit o BiH kao državi koja bi bila sjajna samo da nema Banjaluke i Mostara koji to kobajagi kvare, pa mit o pravu Bošnjaka da privatizuju institucije i svako malo odašiljaju pisma po svijetu lažno prezentujući svoje političke stavove kao stavove cijele BiH“, navela je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je ocijenila da oni funkcionišu po matrici da su svi krivi za sve, samo oni ne. „I ne bih rekla da će to izaći na dobro i da će vječno trajati“, zaključila je Cvijanovićeva.

