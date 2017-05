POTPISAN SPORAZUM ZA FINANSIRANJE PRUGE BEOGRAD – BUDIMPEŠTA

Podjeli Facebook

Sporazum o zajmu sa kineskom Eksim bankom za finansiranje rekonstrukcije i modernizacije prve dionice brze pruge od Beograda do Budimpešte, potpisan je u Pekingu u prisustvu premijera Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kine Li Kećanga.



Sporazumom o zajmu finansiraće se rekonstrukcija i modernizacija željezničke dionice od centra Beograda do Stare Pazove i to će biti prva pruga u Srbiji na kojoj će vozovi moći da idu brzinom do 200 kilometara na čas.

Vrijeme putovanja između glavnih gradova Srbije i Mađarske biće manje od tri časa, a radovi na pruzi počeće ove godine, prenose beogradski mediji.

Radove će izvoditi kineski konzorcijum „Čajna rejlvej internešenel korporejšn“ i „Čajna komjunikejšns konstrakšn kompani“, dok domaće firme mogu da učestvuju do maksimalnih 46 odsto u radovima i nabavci robe.

Kinezi će graditi i drugu dionicu ove pruge – od Novog Sada do granice sa Mađarskom, od 108 kilometara.

Osim ovog sporazuma, u Pekingu su potpisani i aneks tri Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture dvije zemlje, kao i Memorandum o utvrđivanju Akcionog plana za trgovinu i investicije u poljoprivredi.

Izvor: Agencije

Foto: RTRS