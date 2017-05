POTRAGA ZA OTETIM BRATOM TRAJE VEĆ 35 GODINA

Podjeli Facebook

Dok svakih desetak dana medije protrese vest u rubrici crne hronike o tome kako Mostarom krstari misteriozni kombi iz kojeg vrebaju decu, Mostarci s dobrim pamćenjem prisete se najtragičnije slične priče ovog grada.

Pre 35 godina, tačnije 21. decembra 1982. godine, ispred dedove kuće nestao je dvogodišnji Darko Stančević.

Od tada su prošle tri i po decenije, napisano je stotine tekstova, televizijskih i radijskih priloga, ali sudbina malog plavog dečaka, kojem se tog kišnog decembarskog utorka izgubio svaki trag, ostala je potpuna misterija.

– Mogla bih pričati tri dana i tri noći, a da ne ispričam ni pola onog što znam i šta se od tada desilo – priča Darkova četiri godine mlađa sestra dok šeta Bakijinom Lukom, Rudarskom ulicom, istim onim mestom, na rubu grada, gde je Darko vozio svoj bicikl tog utorka 1982. godine.

– Roditelji su bili na poslu pa su Darka čuvali ded i baka. Ulica je tada bila drugačija, bilo je mnogo manje objekata i automobila nego danas. Igrao se sa drugom decom ispred kuće, vozio bicikl, naglo je počela kiša, deca su se razbežala svojim kućama, a Darko je nestao, tada i evo do sada – priča potresnu priču Darjana, prenosi Klix.

Minut nepažnje je bio dovoljan

Baka, koja je na koji minut ranije ušla u kuću, izašla je da ga potraži, ali njega nigde nije bilo. Obavestila je roditelje, a oni kad su došli, na kraju ulice, malo prema Neretvi, našli su odbačen Darkov bicikl.

– To mesto je takvo da dvogodišnje dete nije moglo otići dalje i upasti u reku. Obaveštena je policija, ali je ona morala nelogično čekati 24 sata od tada da proglasi njegov nestanak i 36 sati da blokira granice – govori sagovornica.

Bila su to vremena kad se mnogo pričalo o otmicama dece na ovim prostorima i njihovoj prodaji na zapadu, najviše u Italiji. Brzo su eliminisani ostali scenariji koji su nametani, od onog da se utopio, jer je Neretva dosta blizu, ili da ga je neko udario automobilom pa uklonio telo. Ostala je teorija, koja drži vodu i do dana današnjeg, da je Darko ukraden.

Policija od starta na pogrešnom tragu

– Tadašnja policija je ignorisala sve apele naših roditelja, toliko da kad je mama nakon mesec ili dva otišla na policiju da pita imaju li kakvih informacija, oni su mislili da je došla da prizna kako je ona nešto uradila detetu. Roditelji su dosta dugo bili praćeni, jer je policija bila uverena da je nešto posve drugo – priča Darjana događaje pre svog rođenja.

Bračni par Dragan i Zdenka Stančević narednih desetak godina probali su na razne načine dokučiti sudbinu nestalog sina, proveravali su stotine tragova, išli čak i do vidovnjaka… Rat je prekinuo celu priču, država se menjala, ljudi su ginuli, a vreme prolazilo. Darko je negde drugo, ko zna koliko daleko, živeo svoj život, nesvestan vlastitih korena.

Pre sedam ili osam godina, kad je Darjana krenula u svoju bitku da pronađe nikad viđenog brata, iznenada se pojavio trag. Očev prijatelj slučajno je na ulici jednog italijanskog grada sreo mladića koji neodoljivo podseća na Darkova oca i nada je dosegla nebo.

Put u Italiju

– Kad smo mama i ja želele krenuti u Italiju, došle smo u policiju da uzmemo njegov dosje, da imamo zvanične papire o Darkovom slučaju, da možemo eventualno u Italiji potvrditi zašto smo tu, ali naša policija nije imala ništa – ogorčena je Darjana dok se priseća kako su tada Darkov nestanak morale ponovo prijaviti, kao da je tek tada nestao.

– Nakon nekog vremena dobili smo informaciju da je slučaj zastareo. Nema tih vrata koja nisam obišla, od komesara do ministra, ali ništa – kaže Darjana, ali ipak, trebalo je u Italiju na proveru velikog traga.

Darjana se priseća tih italijanskih dana, fabrike u kojoj je „navodni Darko“ radio, nije mu se smela obraćati, jer nije bila potpuno sigurna da je on zaista taj.

– Mi nismo znali ko je on, izlazile su kolone ljudi, ali kad je izašao taj momak, mama je odmah rekla, to je on. Stvarno je podsećao na tatu, konstrukcija tela, hod, izgled, a detektivi koje smo angažovali su našli dosta detalja koji su navodili na to da je misteriozni mladić iz fabrike baš naš Darko – govori sagovornica uz duboki uzdah.

Otkazao ugovoreni susret veče pre polaska

Dotični nije bio usvajan, saznanja su do kojih je došla porodica Stančević, njegovi „papiri“ nisu bili sporni, tako da se ništa nije moglo preduzeti, a pošto je bio stariji od 27 godina nije se moglo naložiti obavezno veštačenje DNK, morao bi to sam naložiti.

– On to nažalost nije hteo, ja sam stupila naravno u kontakt s njim, da li se bojao, da li mu je neko pretio ili je nešto treće, ne znam. Pozvao me kasnije da dođem ponovo u Italiju, da se nađemo, da razgovaramo, ali je veče pre nego što je trebalo da krenem, poslao poruku da je razgovarao sa svojim advokatom koji mu je rekao da se ne sme naći sa mnom, ni sad, niti ikad u životu. To je bio njegov poslednji mejl koji je poslao – neutešna je sestra.

Priča o potrazi za Darkom stara je 35 godina, nada je živa i dalje, zasniva se na ljubavi, veri i želji da dobro pobedi zlo. Bio je neki češki vidovnjak koji je još pre tridesetak godina prorekao da će trebati čekati mnogo, ali da će se porodica Stančević jednom ponovo okupiti.

Nebriga ili nemoć policije

Nada živi i u spoznaji da svaki čovek pa i potencijalni, italijanski Darko, ima bar gram radoznalosti da ispita stvarne korene, ljude i mesto odakle potiče, da se vrati u svoj Mostar, na Rudnik, u Bakijinu Luku, na mesto gde je poslednji put u Mostaru vozio bicikl, bez obzira na to što se toga ne može ni sećati.

– Sve ovo vreme najbolnije su reakcije policije ta nebriga i nedostatak želje da se pomogne i učini milimetar za rešenje slučaja. Kad me vide odmah im se smrači pred očima, ali ja znam da smo sve rezultate do sada postigli sami i više s te strane ne očekujem ni milimetar pomoći – govori nam Darjana.

I dalje pokušava kontaktirati misterioznog mladića iz Italije, Darjana istražuje i mračni deo, one snage koje su otele Darka, zna se pojaviti i neki ohrabreni svedok događaja iz 1982. koji upre prstom u počinioce, ali policija nažalost sve ignoriše, tragaju na sto strana, koriste društvene mreže, jednom će doći do onoga kojeg traže.

Tajanstveni počinilac

Šetajući s Darjanom suncem obasjanom ulicom pored Neretve, naseljem koje danas, 35 godina kasnije, izgleda posve drugačije nego u vreme kad je Darko njime vozio svoj mali bicikl, povukli smo tezu da je osoba ili više njih, koji je učinio taj gnusni zločin sada verovatno u poznim životnim godinama, a možda čak nije ni živ, prenosi Klix.ba.

– Živ je i znam ko je, bar jedan od njih. Živ je, živi u ovom gradu, ali ti zbog svoje vlastite bezbednosti ne smem reći ko je. Ni tada mu policija nije mogla ništa, a ne može evo ni danas – rekla je Darjana zagonetno na kraju.