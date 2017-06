POTRESNA ISPOVIJEST O NEMARU LJEKARA

Podjeli Facebook

Svjetlana Đurović (26) za „Novosti“ o nemaru lekara. Spasli je u Novom Sadu gde je imala tri operacije i provela 42 dana.

BIJELjINSKA policija podnela je krivičnu prijavu protiv ginekologa Sanje Stevanović i medicinske sestre Slađane Obradović, zaposlenih u bijeljinskoj bolnici „Sveti vračevi“, zbog nesavesnog lečenja porodilje Svjetlane Đurović. Njoj su nakon carskog reza u stomaku ostavili trbušnu kompresu, odnosno gazu dugačku čak dva metra.

U PU Bijeljina navode da se osumnjičenima na teret stavlja da su počinile krivično delo nesavesnog pružanja lekarske pomoći.

– Prijavljene S. S. i S. O. se terete da su u avgustu 2016. godine prilikom vršenja operativnog zahvata postupale suprotno smernicama za sprovođenje sigurne hirurgije i suprotno Uputstvu o radu operacionog bloka. Tokom operacije u stomaku pacijentkinje ostavile su trbušnu kompresu koja je prouzrokovala teške telesne povrede i teško narušavanje zdravlja pacijentkinje – rekla je portparol PU Bijeljina Aleksandra Simojlović.

U potresnoj ispovesti za „Novosti“ Svjetlana Đurović priča da je zbog bijeljinskih lekara bila životno ugrožena. Dva meseca nakon što je rodila zdravu kćerku, operisana je u Novom Sadu, gde joj je odstranjeno 120 centimetara tankog i 13 centimetra debelog creva, kao i sporna gaza.

– U bijeljinsku bolnicu primljena sam 21. avgusta, a iako mi je pukao vodenjak porodila sam se 24. To je bukvalno bilo mučenje. Prvo su pokušavali da me porode prirodnim putem, a onda su mi saopštili da moram na carski rez. Ujutro je prvi kontrolni nalaz pokazao da mi je CRP 180 mg/l (protein u krvi, čija je granica normale do 10 mg/l, op.a.) – kaže Đurovićeva.

Iako je to ukazivalo na postojanje upale, lekari su joj propisali antibiotike, kako bi spustili CRP. Kući je otpuštena deset dana nakon prijema sa CRP 98 mg/l i velikim bolovima.

– Jedva sam mogla da stojim. Konstantno me je bolelo, ali sam imala obaveze oko bebe i to sam trpela. Više puta sam se javljala doktorki Stevanović, ali je ona govorila da mi nije ništa i da sam razmažena. Na poslednjem pregledu mi je rekla da je ginekološki sve u redu i poslala me je hirurgu.

Bila kod tri hirurga i svi su imali različite dijagnoze: kamen u bubregu, pretpranost debelih creva i upala žučne kese. Trpela je i trpela sve do 19. oktobra kad je nalaz CRP bio 198 mg/l. Na svoju ruku otišla je u Novi Sad, ponovo uradila sve nalaze i za 24 sata CRP je skočio na 298 mg/l.

– Odlučili su da rade reviziju rane, a doktor je rekao da sam životno ugrožena i da molim boga da dođem do Urgentne. Dojila sam bebu, ali sam morala da je ostavim, kako bih se borila za život. Spasao me je dr Zoran Đermanov, kome dugujem veliku zahvalnost – kroz suze govori Svjetlana.

Imala je ukupno tri operacije, koje su trajale više od osam sati, a u bolnici je provela ukupno 42 dana. Bila je priključena na sve moguće aparate.

– Na porođaj sam otišla sa 109 kilograma, a sada jedva imam 67. Oporavak je tekao sporo i stomak mi je sav isečen! Nikada više neću biti ista. Katastrofa je koliko su me upropastili. Da nema moje bebe, odavno bih bila pod zemljom – kaže Svjetlana.

