PRES NA SRED PUTA: SVI NA ULICU!

Na današnjoj pres konferenciji u Banjaluci simbolično održanoj na sred ulice, pored zgrade Vlade Republike Srpske, odbornik Draško Stanivuković u ime svih mladih i Organizacije „ReStart“ zatražio je da Vlada RS odgovori na njihove zahtjeve ili će u suprotnom organizovati još masovnije proteste.

Ljuti jer prozvani ministar Dane Malešević nije rekao ni riječ na njihova postavljena pitanja, a bijesni na to što su ih predsjednik RS, Milorad Dodika, i premijerka, Željka Cvijanović, ismijali, odlučili su da neće više čekati.

“Više od 300 ljudi prije nekoliko dana postavilo je određena pitanja, prozvani ministar ništa nije odgovorio, a glavni ljudi u našoj zemlji su to ismijali. To nam je bio samo povod da nas naredni put na ulice izađe još više, jer oni to očigledno žele. Dajemo im rok da nam do ponedjeljka odgovore na naše zahtjeve, ili će nas hiljade izaći na ulicu”, rekao je danas novinarima najmlađi banjalučki odbornik, Draško Stanivuković, dok je sjedeo na sred ulice.

Iako se niko iz Organizacije „ReStart“ Srpska danas nije pojavio na konferenciji za medije, Stanivuković je demantovao sva nagađanja će ova organizacija odustati od protesta, što je potvrdio i Stefan Blagić, predsjednik ove organizacije.

“Nismo odustali od protesta nikako. Jutros smo imali problem i bili sprečeni da dođemo, ali i dalje nastavljamo sve po planu”, rekao je Blagić.

Iako je kao govornik na ovom presu bio najavljen Stefan Blagić iz Udruženja “ReStart Srpska”, na njegovom mjestu se pojavio Nebojša Drinić, iz HU “Budi DRUGačiji”, koji je skupa sa Stanovukovićem rekao da lokacija govori ono što treba da se desi – da se izađe na ulicu.

(Euroblic, Srpskacafe)