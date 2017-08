PRETEŽNO SUNČANO UZ PORAST TEMPERATURE

Podjeli Facebook

Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu od 30 do 34 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 25 ºC

Banjaluka + 28 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 28 ºC

Livno + 25 ºC

Mostar + 31 ºC

Zenica + 26 ºC

Trebinje + 29 ºC

Bioprognoza

Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Više sunca će pozitivno djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropate neće osjećati veće tegobe. Nešto više opreza neophodno je u popodnevnim časovima zbog UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija moguće su razdražljivost i problemi sa snom.

IZVOR-NEZAVISNE