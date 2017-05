PROSIDBA PRED PUNIM TRIBINAMA

Podjeli Facebook

Trener Košarkaškog kluba „Sutjeska“ Milenko Ivanović zaprosio je svoju djevojku Slađanu Nogović u Sportskoj dvorani u Foči pred početak odlučujuće utakmice polufinala plej-ofa Prve košarkaške lige Republike Srpske između njegovog i tima iz Prijedora. Romantični gest kormilara „Sutjeske“ i pristanak njegove djevojke, koja je sa suzama prihvatila vjerenički prsten, oduševili su publiku. Aplauz za mladi par, motivisao je i domaće košarkaše koji su već na startu utakmice uspjeli da ostvare veliku prednost, sačuvaju je i izbore plasman u veliko finale.



„Devet godina smo u vezi i dugo sam planirao da ovo izvedem na utakmici, osjetio sam da je ovo pravi trenutak. Ona nije znala, ali je predosjećala, pitala me, da li će se nešto desiti, nekako sam uspio da sakrijem“, rekao je Ivanović nakon meča.

On je zahvalio na aplauzima i podršci publici u fočanskoj dvorani koja je večeras bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Košarkaši „Sutjeske“ savladali su Prijedor sa 59:52 i sa 2:1 u pobjedama plasirali se u finale plej-ofa za prvaka Republike Srpske, u kome ih čeka bijeljinski „Radnik“.

izvor: agencija