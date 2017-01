PUPOVAC GA POZVAO NA BOŽIĆNI PRIJEM, PLENKOVIĆ PRIČAO O „VELIKOSRPSKOJ AGRESIJI“

Podjeli Facebook

U Srpskom nacionalnom vijeću upriličen je danas prijem povodom Božića, na kojem je predsednik tog vijeća Milorad Pupovac kritikovao vladu Andreja Plenkovića zbog uslova u kojima živi srpska nacionalna manjina u Hrvatsko, ali i zbog Jasenovca.

Hrvatski premijer i božićni prijem iskoristio je da ponovo govori o Hrvatskoj kao žrtvi „velikosrpske Miloševićeve politike“.

-Vidjeli ste da smo ove godine poslali poruku suživota, tolerancije i okrenutosti budućnosti – rekao je Plenković i istakao da je Hrvatska „nakon pravednog, odbrambenog rata u kojemu je bila žrtva velikosrpske Miloševićeve politike“ te ulaska u NATO i EU želi tretirati manjine i poštovati ih uz maksimum napora da se njihov život odvija na najkvalitetniji način.

Pupovac je rekao „da nije bilo ploče u Jasenovcu, to iščekivanje ne bi bilo u sjenci“.

– Ovako smo u Novu godinu ušli s nadom i vjerom u bolje sutra, ali i sjenkom na toj nadi i zabrinutošću, koja iz tog gesta, toga čina na tom mjestu ne može da ne bude proizvedena – rekao je Pupovac Plenkoviću.

Pupovac je rekao da mu je jedna saradnica rekla da bude ličan i da govori u svoje ime na božićnom prijemu, ali on to ne može, kaže, jer mu uloga to ne dopušta.

– Sigurno je da svi međusobno djelimo ovo: smrt jednog od nas ne može biti razlog za negiranje smrti drugog – rekao je Pupovac.

Dodao je da stradanje, kako je rekao, jednog od nas ne može biti razlog za omalovažavanje žrtava drugih, „pogotovo ne na mjestu na kojem je u 20. veku stradalo najviše pripadnika hrvatskog naroda. I tu ne spominjem ni Srbe niti Rome, već Hrvate“.

– Gotovo 8.000 (ih je stradalo). Naša je dužnost da učinimo sve da sačuvamo ono što je stvoreno u jesen 2016, program i politiku koja je bila prilika za donošenje mira, obnove poverenja, društva pravednosti, jednakosti i zakonitosti – poručio je Pupovac.

Skupu su se obratili i Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik, kao i Vladimir Božović, izaslanik srpskog premijera Aleksandra Vučića, koji je poručio Srbima u Hrvatskoj da će ih Srbija svim raspoloživim sredstvima braniti kada god budu ugroženi.

Božović je ocijenio da narod sa jasenovačkim cvijetom na srcu i duši ne smije i neće ni pred kim pognuti glavu, već će uspravljenog čela, istinom, pravdom i ljubavlju gledati naprijed u bolju budućnost.

On je Srbima u Hrvatskoj poželio ostvarivanje svih prava u skladu sa evropskim standardima, koja Srbija garantuje Hrvatima i svim drugim manjinama u Srbiji.

Božović je Hrvatskoj i njenom rukovodstvu poslao poruku mira i zajedništva, kao i poziv da gradi ekonomski snažno i demokratski stabilno društvo, prenose hrvatski mediji.

-Srbija želi najbolje moguće odnose sa Hrvatskom i zato ima ulogu faktora stabilnosti u regionu, a to će činiti i u budućnosti- rekao je Božović.

Izvor: Agencije