Milorad Pupovac, predsednik Srpskog narodnog veća, izjavio je da je u Hrvatskoj u proteklih nekoliko meseci ponovo ojačala i oživela jedna vrsta ekstremizma.

Gostujući u emisiji Telering na RTRS, on je istakao da se po celoj Hrvatskoj mogu videti ustaški pozdravi „Za dom spremni“, da to tamošnja javnost uopšte ne osuđuje, ili da to malo ko radi.

„Postoje ljudi u delu političkih, nepolitičkih, ali i crkvenih krugova koji to podržavaju i oni su poprilično glasni. To je za mene, kao hrišćanina, zaista neprimereno“, ističe Pupovac. On dodaje da je to prilično važna bitka koja se trenutno vodi. „Moglo bi se reći da smo više imali nade za napredak odmah posle rata, nego što to imamo sada“, ocenio je Pupovac.

„Nije lako biti Srbin u Hrvatskoj u takvim okolnostima, ali činimo sve da se te okolnosti promene“, kazao je Pupovac, prenosi portal Index.hr.

Nedopustivim je ocenio i pokušaje organizovanja referenduma o izmenama izbornog zakona kojima bi se dovela u pitanje prava pripadnika nacionalnih manjina da sami biraju svoje saborske zastupnike.

On je dodao i da je dobro što je ploča sa spornim pozdravom uklonjena iz Jasenovca ali nije dobro to što je tek premeštena u Novsku jer joj zapravo nije mesto ni tamo kao ni bilo gde drugde. „To je velika, velika greška“, kazao je Pupovac, prenosi Index.hr.

Ustaštvo se, dodao je Pupovac, 25 godina taložilo u Hrvatskoj i s pločom u Jasenovcu je zapravo „puklo poput čira“.

On je naveo i da HDZ koji računa na glasove ekstremista ne može biti ni demohrišćanski niti evropski, jer su takvi ekstremisti opasni i za Hrvatsku i za sam HDZ.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i Milorad Pupovac u sredu su tokom razgovora u Banjaluci dali podršku izradi deklaracije o pravima i zaštiti Srba u regionu, saopsteno je iz Biroa za odnose sa javnošću predsednika RS.

Izvor: B92