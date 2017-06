PUT PREKO BIH SVE ČEŠĆA RUTA MIGRANATA!

Podjeli Facebook

Osim novca sumnjivog porijekla koji je, kako su nedavno priznale vlasti u Sarajevu, stigao kupovinom nekretnina, BiH je sve interesantnija i sumnjivim ilegalnim migrantima.

Samo u prva tri mjeseca ove godine bh. graničari zaustavili su skoro 90 lica, što je dvostruko više nego u istom periodu prošle godine. Koliko ih je tajno prošlo,a koliko ostalo u BH, niko se ne usuđuje procjenjivati.

Desetljeće je BiH karakterisana u međunarodnim bezbjednosnim krugovima kao rasadnik terorista! Domaći su uglavnom „gurali glavu u pijesak“.

Godinama su granice BiH nesmetano prelazili ratnici džihada na putu ka „vrelom“ sirijskom pijesku. I opet isto. A onda su likovi sumnjive prošlosti i prema tvrdnjama eksperata, još sumnjivije budućnosti, krenuli u suprotnom smjeru.

Nepregledne kolone unesrećenih i među njima infiltrirani militanti koji su iskustvo sticali u terorističkim organizacijama poput Islamske države ili Al Nusre, zaustavljene su! No, intenzivirane su pojedinačne ili migracije u manjim grupama, pa i preko bh. granice.

Za prva tri mjeseca ove godine, u pokušaju ilegalnog prelaska bh granice otkriveno je 87 lica. Naspram 40 iz 2016. godine.

Trend je nastavljen i u drugom kvartalu! I mada precizne podatke očekuju tek na kraju šestog mjeseca, u Graničnoj policiji priznaju, sumnjivci su sve maštovitiji. Otkrivaju ih među lubenicama, keramičkim pločicama, ivericom i ko zna gdje sve ne.

Iz Granične policije BiH saopštavaju: „U skladu s potpisanim sporazumima, lica se vraćaju u zemlje iz kojih su ilegalno ušla u BiH. U nekim slučajevima sprovode se procedure obezbjeđenja međunarodne zaštite“.

Za one sumnjivce koje graničari otkriju, budućnost, bar ona skorašnja, manje-više je jasna. No, gdje nestaju oni koji graničarima „promaknu“? Sarajevski aerodorom bio je i, saznajemo, ostao, ipak mjesto u BiH, na koje bezbjednosno rizične osobe, prvo kroče. A onda najčešće nestaju sa radara domaćih službi. I za to sankcija nema.

– Želimo biti kvalitetan partner, pouzdan i sudjelovati u sprečavanju bilo kakvog finansiranja terorizma, bilo kakvog širenja nasilnog ekstremizma i to je naša zvanično i generalno opredjeljenje. Očigledno da ima određena skupina koja i drugačije razmišlja – kaže Mijo Krešić, zamjenik ministra bezbjednosti BiH.

Političko i bezbjednosno paktiranje sa sumnjivim licima u BiH nije nepoznanica još od ratnih devedesetih godina prošlog vijeka. Suprotstavljanje takvim licima, izuzev sporadičnih primjera poput „rampe“ na bh. granici, dio je Strategije za borbu protiv terorizma, koja je, bila i ostala „mrtvo slovo na papiru“.

– Na organima vlasti, na Agencijama za provedbu zakona i naravno na društvu u cjelini je da tu Strategiju provedu u djelo – kaže Vlado Azinović, profesor Fakulteta političkih nauka.

Strategija je i ranije predviđala preventivno djelovanje. U praksi, bilo je tek represivno! Stranih boraca bh. porijekla, u redovima Islamske države – zvanično stotinak. Nezvanično više od 350. Najmanje 50 ih se već vratilo u BiH.

Neki se ponovo put Sirije zaputili. Pridošlice među migrantima procjenjuju strane službe, dok domaće ćute. Kapital sumnjivog porijekla i iste takve namjene, takođe. Domicilni finansijski „mađioničari“ ne znaju koliko se

„sumnjivog novca opere“ u BiH. Strani procjenjuju oko pola milijarde evra godišnje.

Uz tri decenije „zidanu“ infrastrukturu radikalizma, zajedno, domaće tlo čine još „trusnijim“. No, bezbjednjaci nonšalantno odgovaraju:

– Mislim da niti veća niti manja prijetnja u BiH kad je u pitanju terorizam ili terorističke aktivnosti nije danas nego što je bila prije godinu – kaže Krešić.

Pred prijetećim terorističkim cunamijem kleči i zapad i istok!? A BiH? Već nebrojeno puta na ispitu pala – nastavlja li po starom – glavu u pijesak, pa šta bude!?

Izvor: RTRS

Foto: RTRS