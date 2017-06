RAZVEDRAVANJE UZ PORAST TEMPERATURE

Podjeli Facebook

Danas se u BiH očekuje oblačno jutro, uz postepeno razvedravanje. Na jugu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima slaba i kratkotrajna kiša je moguća na istoku Bosne. Tokom dana, malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar u BiH slab do umjeren sjevernog smjera, a na jugu umjerena, a na momente i pojačana bura.

Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugo od 15 do 18, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu od 26 do 29 stepeni.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu od 10 do 15, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 sepeni.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti, u zapadnim i istočnim područjima je moguć i kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugo od 15 do 18, a najviša dnevna od 25 do 31.