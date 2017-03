SAOPŠTENJE VODOVODA NAKON OTPADANJA FASADE SA VODOTORNJA

Podjeli Facebook

Juče je usljed vremenskih neprilika i veoma jakog vjetra došlo do opadanja manjih količina maltera i fasade sa bijeljinskog vodotornja.

To oštećenje, koje je nevrijeme nanijelo Vodotornju, na svu sreću, nije izazvalo povrede ljudi, životinja a nije prouzrokovalo ni materijalnu štetu, što je konstatovala i Komunalna policija u svom zapisniku.

U periodu dok je trajalo nevrijeme i neposredno posle toga objekat su obezbeđivali pripadnici stanice policije Bijeljina, koji su preventivno za saobraćaj i pješake zatvorili dio ulice Miloša Crnjanskog iz koje se ulazi u dvorište Vodotornja.

Poznato je da je a.d. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina prije oko osam godina postavilo pisana upozorenja vezana za zadržavanje i prolazak pješaka ispred Vodotornja i taj režim rada i ponašanja se poštuje i danas.

„Naše društvo je u poslednjih osam godina izvršilo dvije djelimične i privremene rekonstrukcije maltera i fasade na objektu Vodotoranj, ali je trajno rješenje potpuna rekonstrukcija, što je milionska investicija i predstavlja finansijski problem ali i problem imovinske prirode. Međutim, bez obzira na to, naše Društvo je planiralo da do kraja ove godine uloži oko 200.000 KM u nešto ozbiljniju i dugotrajniju rekonstrukciju objekta, u koliko nam finasijske okolnosti, vezane za servisiranje kredita za izgradnju gradske kanalizacije, to dozvole“, stoji u saopštenju.

Zgrada vodotornja u Bijeljini je izgrađena 1958.godine i visine je 42 metra. To je najviša tačka u Bijeljini i simbol grada. U unutrašnjosti vodotornja se nalazi rezervoar (bazen) ovalnog oblika čija je zapremina 1500 metara kubnih (m3) vode. NJegova prvobitna uloga je bila da iz svog rezervoara prirodnim padom grad snabdijeva vodom za piće a pumpama je voda ubrizgavana u rezervoar. Vremenom je grad narastao, kao i naš vodovodni sistem a ta tendencija nije pratila i izgradnju novih objekata sa istom namjenom tako da je postojeći kapacitet rezervoara deset puta manji od trenutnih potreba za vodom.

Praktično, kada bi se grad danas na taj način snabdijevao vodom bilo bi potrebno izgraditi još oko deset objekata identičnih sadašnjem vodotornju. Iz tih razloga vodotoranj je, do prije nekoliko godina, služio samo za odušak – ozračenje bijeljinskog vodovodnog sistema i nivelaciju pritiska u mreži a danas nema ni tu ulogu.

AD „VODOVODI KANALIZACIJA“