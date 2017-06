SEMBERCI PODIŽU ZASADE MALINA

Podjeli Facebook

Na semberskim oranicama gdje su se decenijama smjenjivali kukuruz i pšenica, podignuti su zasadi maline.

Oko 20 kooperanata mljekare „Dule“ iz Dragaljevca koji su se do sada bavili isključivo stočarskom i ratarskom proizvodnjom, prošle godine su podigli zasade maline na padinama Majevice, a ovih dana krenuli su u prvu berbu.

Na oranicama gdje proizvodnja žitarica nije bila rentabilna, maline su dobro rodile. Semberski pioniri u malinarstvu, uz pomoć stručnjaka i organizatora proizvodnje, podigli su kvalitetne zasade.

Uprkos nepovoljnom proljeću i kasnom mrazu, prinosi ohrabruju.

– Berbu smo počeli prije desetak dana. Ubrali smo blizu tone, evo danas ćemo preći tonu. Treći put podbiramo, priča nam Mile Nešković, Gornji Dragaljevac.

Na ovim padinama prinosi žitarica su manji od prosječnih. Sada sa 7 dunuma malinjaka mogu očekivati do 10 puta veću

– Imamo i pšenicu i kukuruz na drugim njivama, ali ovdje se svi čude da je mogao ovakav malinjak da izraste, dodaje Mile.

U malinjak su uložili oko 15 hiljada maraka. Na poslovima je angažovana cijela porodica. Tako smanjuju troškove.

– Susrećemo se sa nečim nepoznatim, ali nadamo se da će biti nešto od toga. Što god čovjek radi ima nade u to da će ostvariti neki prinos i korist, ističe Marija Nešković.

Organizator proizvodnje očekuje da će otkupiti 150 t kvalitetne maline i izvesti u EU.

– Kooperanti su se dobro snašli, imali su stručnu pomoć regionalne službe iz Bratunca koja je pratila malinjak od prvih zasada, kaže Miodrag Cvjetinović, direktor Hladnjače.

Otkupna cijena još nije definisana na tržištu pa otkupljivač isplaćuje akontativno 2 marke po kg. Očekuje se da bi cijena mogla biti do 3,5 marke.

S obzirom na to da je malina dobro rodila, povećano je interesovanje mještana za ovu proizvodnju, pa se u Semberiji uskoro mogu očekivati novi zasadi maline.

Izvor: RTRS

Foto: RTRS