Vijest o imenovanju Ane Brnabić za mandatara za sastav nove vlade Srbije odjeknula je u regionalnim i svjetskim medijima. To ne čudi, s obzirom da je prva žena kojoj je ukazano to povjerenje u Srbiji i prva javna LGBT osoba na Balkanu koja je imenovana na tako visoku funkciju.Bilo je to iznenađenje za konzervativni i tradicionalni Balkan, a ekipa Slobomir televizije od anketiranih građana Bijeljine saznala je i šta oni misle o budućoj premijerki Srbije. ..OPŠIRNIJE U TV PRILOGU

RTV Slobomir