SJEVERNA KOREJA ISPALILA PROJEKTILE, PALI NA TERITORIJU JAPANA

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Južnokorejsko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je Sjeverna Koreja ispalila nekoliko „neidentifikovanih projektila“ u vode istočno od Korejskog poluostrva.

Projektili su letjeli više od 1.000 kilometara i pali u vode za koje Japan navodi da ima pravo.

Navedeno je da je projektil ispaljen iz pokrajine Sjeverni Pjongan oko sedam sati i 36 minuta ujutru po lokalnom vremenu i da je pao u Istočno more, poznato kao i Japansko more, prenosi AFP.

Bi-Bi-Si navodi da su ispaljena četiri projektila, tri su pala u Japansko more.

Premijer Japana Šinzo Abe naveo je da je to „nova faza pretnji“.

– Sjeverna Koreja ispalila je gotovo simultano četiri balističke rakete koje su preletjele oko 1000 kilometara. Tri su pale u isključivi ekonomski pojas naše zemlje – rekao je Abe u parlamentu.

Naglasio je da su lansiranja jasno kršenje rezolucija Savjeta bezbjednostii.

– To je veoma opasna akcija – naglasio je.

Nije poznato o kakvim raketama je riječ, ali UN su zabranile Sjevernoj Koreji bilo kakva testiranja raketa ili nuklearnih projektila.

Oglasila se i vojska SAD iz koje su naveli da su pratili rakete koje nisu predstavljale prijetnju po Sjevernu Ameriku.

Sjeverna Koreja zaprijetila je snažnim mjerama odmazde nakon što su Južna Koreja i SAD započele godišnje vojne vježbe u srijedu koje bi trebalo da provjere njihovu spremnost u slučaju moguće agresije sa Sjevera.

Pjongjang te vježbe naziva pripremom za rat protiv Sjeverne Koreje.

Izvor: B92