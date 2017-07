SLABE ŠANSE ZA POŠTENIJE IZBORE

Podjeli Facebook

Izborni proces u BiH uveliko zaostaje u odnosu na većinu zemalja regiona, ali uprkos tome ni na opštim izborima planiranim za iduću godinu po svemu sudeći neće doći do važnijih unapređenja koja bi umanjila mogućnost za inženjering.

Radna grupa čiji je zadatak bio da analizira stanje i predloži uvođenje novih tehnologija u izborni proces dostavila je Savjetu ministara BiH izvještaj o radu i analizu stanja nakon čega je praktično prestao njen mandat. U izvještaju su navedeni problemi koji se javljaju od upisa birača, njihove i registracije stranaka za učešće u izbornom procesu, do samog glasanja, rada biračkih odbora i lokalnih izbornih komisija.

Izdvojili su tri ključna koraka koja bi BiH trebalo da učini da bi koliko-toliko poboljšala izborni proces. Stav radne grupe je da treba uvesti elektronske glasačke mašine na bazi optičkog skenera, registraciju i identifikaciju birača i novi dizajn glasačkog listića s ciljem dobijanja bržih i tačnijih rezultata.

– Primjena modernih tehnologija u izbornom procesu u BiH je neminovnost i nasušna potreba. Održati izborni proces u 21. vijeku bez primjene najsavremenijih informatičkih i komunikacijskih tehnologija je stanje ne samo stagniranja nego i drastičnog nazadovanja – navela je radna grupa koja je naglasila i potrebu uvođenja laptopa na biračka mjesta jer su i oni apostrofirani kao jedna od najslabijih karika u izbornom procesu.

Savjet ministara BiH je prihvatio izvještaj i podijelio zadatke ministarstvima i drugima organima, a odnose se uglavnom na potrebu postojanja tačnog centralnog biračkog spiska, dok je najveća odgovornost adresirana na Parlament BiH. Član radne grupe Stjepan Mikić je kazao da je jedan od zaključaka da Parlament BiH treba formirati novu radnu grupu za izradu strategije za primjenu novih tehnologija, a poslije toga i akcioni plan.

– Da li će i kada Parlament to uraditi, to ne znamo. Mi smo svoj rad završili, a na drugima je da detaljnije razrade sve i vide šta je moguće i izvodljivo do sljedećih izbora. Laptopi na biralištima su mogući, a elektronsko glasanje je složeniji posao – kazao je Mikić.

Predsjednik Strateškog odbora koalicije „Pod lupom“ Vehid Šehić je kazao da se ne smije odugovlačiti sa uvođenjem novih tehnologija na biračka mjesta, jer su one alat za sprečavanje izbornih manipulacija.

– Izborna volja birača, kakva god bila, mora se poštovati. Političari često kažu da nema novca, ali kada su u pitanju pošteni izbori mora se učiniti sve da potrebni uređaji budu nabavljeni i stvorene pretpostavke za moderne izbore. Tvrdim da novca ima, ali je pitanje da li će on biti odobren za kupovinu stvari neophodnih za izborni proces – rekao je Šehić i dodao da ne vidi razlog zbog kojeg je potrebno formirati novu radnu grupu.

Koalicija „Pod lupom“ je sačinila svoje preporuke za unapređenje izbornog procesa na osnovu dugogodišnjeg nadziranja funkcionisanja izbornog sistema u BiH. U vrhu njihovih prioriteta je da predsjednik biračkog odbora bude nestranačka osoba, smanjenje visine kabina do minimalne visine koja obezbjeđuje tajnost glasanja i da na svakom biračkom mjestu bude obezbijeđeno da glasač može skenirati glasački listić, čime bi bile spriječene izborne manipulacije i brže objavljeni rezultati izbora.

Prioriteti dobijeni anketom koalicije „Pod lupom“

* Nestranački predsjednik biračkog odbora

* Providne glasačke kutije

* Javna objava imena svih članova biračkog odbora

* Smanjenje visine glasačkih kabina

IZVOR: GLASSRPSKE